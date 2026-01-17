Santurce se coloca a un triunfo de ganar el título del béisbol invernal

Los Cangrejeros de Santurce anotaron cinco veces en la séptima entrada y se colocaron a un paso de conquistar su decimoséptimo campeonato en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) al imponerse el viernes, 8-4, sobre los Leones de Ponce en el Estadio Francisco ‘Paquito’ Montaner.

Con el resultado, la novena capitalina domina la serie final, pautada a un máximo de nueve encuentros, con ventaja de 4-0.

Los crustáceos se puede coronar el domingo en la Perla del Sur con la serie descansando el sábado.

El derecho Daryl Thompson (1-1) fue la figura desde la loma al trabajar cinco entradas sólidas, en las que permitió apenas cuatro imparables y una carrera, además de ponchar a cuatro bateadores. El relevo santurcino, compuesto por Andrew Vásquez, David Lebrón, Blane Abeyta, Jordan Morales y Robert Gsellman, se encargó de cerrar el desafío.

Daryl Thompson lanza por los Cangrejeros en el cuarto juego de la final de la LBPRC contra los Leones en Ponce. (Suministrada)

La ofensiva de Santurce conectó 10 imparables y rompió el marcador en la sexta entrada con un racimo de dos carreras. Nelson Velázquez abrió el ataque con sencillo impulsador de una vuelta, seguido por otro hit productor de Shed Long.

Los Leones respondieron en la parte baja del sexto episodio con su primera anotación, luego de un rodado de Matt Batten que produjo out forzado en segunda base y permitió la carrera de Jesmuel Valentín.

En el séptimo acto, un lanzamiento desviado del relevista Andrew Marrero amplió la ventaja de los visitantes. Acto seguido, Juan Centeno empujó dos carreras con doble al jardín izquierdo y Brian Navarreto sentenció el desafío con un doble al bosque central productor de tres vueltas.

Ponce anotó dos carreras más en el séptimo inning con doble remolcador de Jesmuel Valentín, mientras que en el octavo episodio Will Simoneit trajo al plato a Sammy Hernández con línea al jardín central para el marcador final de 8-4.

Yohandy Morales lideró la ofensiva ganadora al batear de 4-2, con un doble y una carrera anotada. Por los Leones, Sammy Hernández tuvo noche perfecta de 2-2, con doble, dos boletos y una anotación, mientras que Jesmuel Valentín se fue de 5-3, con doble, una anotada y dos empujadas.