DeportesBéisbol
Suscriptores
Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

En pos de otra victoria: Panamá es el rival de turno de Puerto Rico en el Clásico Mundial

El debutante Eduardo Rivera es la carta de triunfo de los boricuas ante los canaleros este sábado en la segunda jornada del torneo

7 de marzo de 2026 - 8:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Eddie Rosario celebra la victoria de Puerto Rico ante Colombia. (Xavier Araújo)
Antolín Maldonado Ríos
Por Antolín Maldonado Ríos
Periodista de Deportes

Nota del editor: Sigue toda la emoción del Clásico Mundial de Béisbol en nuestro sitio especial.

El Estadio Hiram Bithorn es una ‘casa’ más que conocida para Eduardo Rivera, el zurdo que abrirá el segundo juego de Puerto Rico en este Clásico Mundial de Béisbol.

Rivera subirá este sábado al montículo para enfrentar a Panamá a las 7:00 p.m. en la segunda jornada del certamen.

Puerto Rico inició el torneo con el pie derecho al blanquear 5-0 a Colombia.

Rivera es uno de los que tiene la ‘llave’ de este parque legendario. Es así porque es miembro de la plantilla campeona de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, Cangrejeros de Santurce, en la pasada temporada 2025-2026.

De 22 años, el zurdo perteneciente a la organización de los Red Sox de Boston viene de una gran demostración en la pelota invernal y además representó a Puerto Rico en la Serie del Caribe.

Eduardo Rivera es uno de los 17 debutantes de la escuadra boricua.
Eduardo Rivera es uno de los 17 debutantes de la escuadra boricua. (Suministrada / Federación de Béisbol)

Ahora le llega su oportunidad más grande, en el importante escenario de un Clásico Mundial, por encomienda del dirigente Yadier Molina, quien le dio la bola temprano en el torneo para el segundo choque.

Es una oportunidad supergrande. Agradecido con Dios por darme esta oportunidad, y ya sabes, a darlo todo por Puerto Rico y mi familia”, dijo Rivera a El Nuevo Día.

El vegalteño se reportó tarde a los Cangrejeros en la fase regular, y en cuatro partidos tuvo marca de 1-0 con 3.00 de efectividad, con 19 ponchados en 15 entradas.

Tuvo su juego grande en la postemporada cuando ganó el quinto de la serie semifinal ante Caguas, lanzando pelota de ocho entradas, tres hits y una sola carrera con nueve abanicados.

Edwin "Sugar" Díaz festeja la victoria boricua.Puerto Rico festeja sobre el terreno de juego.Christian Torres toca el cuatro.
En imágenes: ¡Fiesta boricua! Puerto Rico derrota a Colombia en el Clásico Mundial. Edwin "Sugar" Díaz festeja la victoria boricua.

Ante los panameños, Rivera dijo desconocer los reportes al momento de ser entrevistado, pero tenía esa asignación pendiente con los entrenadores de pitcheo José “Cheo” Rosado y el asistente Juachi Nieves.

Panamá comenzó el torneo con una derrota 3-1 ante Cuba.

“Los reportes me lo dan los coaches. Vamos a evaluarlos, vamos a ver qué tirarles, y dejarme llevar por los receptores que son los grandes en este equipo, los veteranos”, agregó el zurdo de 6’7” de estatura en referencia de Martín Maldonado y Christian Vázquez.

Vamos a salir a darlo todo y a montar un show”, dijo Rivera, uno de los 17 debutantes de Puerto Rico en Clásicos Mundiales.

La participación de Panamá es su cuarta en este certamen mundialista, y la segunda consecutiva luego de ausentarse de las ediciones de 2013 y 2017 al no clasificar.

Los canaleros fueron parte del mismo grupo de Puerto Rico en la primera ronda del Clásico en sus primeras dos ediciones en 2006 y 2009.

Más de 18 mil personas abarrotaron el Hiram Bithorn.Aficionados festejan la victoria del "Team Rubio". Yadier Molina se funde en un abrazo.
En imágenes: el Hiram Bithorn se llena de pasión con miles de fanáticos boricuas. Más de 18 mil personas abarrotaron el Hiram Bithorn.

El derecho Ariel Hurtado, de 30 años, será el abridor contra Puerto Rico. Llega con una breve experiencia de tres temporadas en las Grandes Ligas.

“Definitivamente va a ser tremendo partido. Sabemos la calidad que tiene Puerto Rico, la trayectoria. Creo que va a ser un partido bueno, va a ser cerrado”, dijo por su lado José Mayorga, dirigente de Panamá.

Clásico Mundial de Béisbol Puerto Rico Panamá
Antolín Maldonado Ríos
Periodista con más de 30 años de experiencia en prensa escrita, especializado en reportajes de investigación y artículos de análisis, presentando la otra cara de la información deportiva.
