13 de noviembre de 2025
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Enhorabuena! Carlos Beltrán será exaltado al Salón de la Fama de los Mets de Nueva York

El expelotero puertorriqueño se une a las grandes leyendas del equipo tras una brillante trayectoria en Queens

13 de noviembre de 2025 - 7:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carlos Beltrán jugó con los Mets de Nueva York de 2005 a 2011. (ERIK S. LESSER)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Mets de Nueva York anunciaron el jueves que el boricua Carlos Beltrán, Lee Mazzilli y Bobby Valentine formarán parte de su Salón de la Fama a partir de 2026, en una ceremonia cuya fecha será revelada más adelante.

RELACIONADAS

Beltrán, oriundo de Manatí, dejó una huella profunda en Queens. Se ubica entre los 10 mejores bateadores de la franquicia en múltiples categorías ofensivas y vivió algunos de sus mejores años con el uniforme de la noevan neoyorquina tras firmar un contrato de siete temporadas en 2005.

Fue cinco veces convocado al Juego de Estrellas con el equipo, además de sumar tres Guantes de Oro y dos Bates de Plata. En 2006 registró una de las campañas más completas de su carrera, contribuyendo al avance del equipo hasta la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Desde 2023, Beltrán volvió a la organización en un rol directivo como asistente especial de David Stearns. En la votación más reciente rumbo al Salón de la Fama de Cooperstown, quedó a las puertas de la exaltación con el 70.3% del respaldo de la BBWAA. Las proyecciones lo colocan en Cooperstown en 2026.

“Lo que Carlos ha significado para esta franquicia es extraordinario”, señalaron los propietarios Steve y Alex Cohen, en declaraciones recogidas por MLB.

“Su combinación de talento y liderazgo lo convirtió en una figura única dentro del club. Valoramos su presencia actual en la oficina de operaciones y esperamos que enero traiga buenas noticias sobre su posible ingreso a Cooperstown”.

El boricua tuvo un promedio de bateo de .280, con 878 hits, 149 jonrones, 559 carreras impulsadas y 551 carreras anotadas en 839 juegos con los Mets durante su carrera.

BéisbolMets de Nueva YorkCarlos BeltránGrandes LigasBoricuas en Grandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
