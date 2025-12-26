Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Enrique “Kike” Hernández protagoniza curiosa compra de tarjetas Pokémon

El momento, captado en video, expuso la faceta coleccionista del pelotero puertorriqueño y el monto que desembolsó

25 de diciembre de 2025 - 7:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kike Hernández es actualmente agente libre en las Grandes Ligas. (Ashley Landis)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El tres veces campeón de la Serie Mundial, Enrique “Kike” Hernández, protagonizó un encuentro casual que rápidamente se volvió viral tras ser reconocido por un vendedor mientras realizaba una compra inesperada de tarjetas Pokémon.

Mientras recorría un área pública, Hernández fue reconocido por un creador de contenido, quien no ocultó su sorpresa al confirmar que se trataba del pelotero boricua.

Durante la conversación, luego de saludarse, presentarse y hasta tomarse una foto a petición del streamer, surgió el tema de las tarjetas coleccionables de Pokémon. Le explicó que contaba con sobres de la colección Fossil, de origen japonés, y comenzó a negociar los precios en el momento. Tras varios comentarios y bromas transmitidas en vivo, Hernández decidió concretar la compra de tres sobres Fossil.

La transacción se cerró por un total de $1,100. Hernández, luego, le comentó en la publicación en redes sociales.

El puertorriqueño, actualmente agente libre, se recupera de una cirugía en el codo izquierdo que le hará perderse el Clásico Mundial de Béisbol.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
