Enrique “Kike” Hernández protagoniza curiosa compra de tarjetas Pokémon
El momento, captado en video, expuso la faceta coleccionista del pelotero puertorriqueño y el monto que desembolsó
25 de diciembre de 2025 - 7:56 PM
25 de diciembre de 2025 - 7:56 PM
El tres veces campeón de la Serie Mundial, Enrique “Kike” Hernández, protagonizó un encuentro casual que rápidamente se volvió viral tras ser reconocido por un vendedor mientras realizaba una compra inesperada de tarjetas Pokémon.
Mientras recorría un área pública, Hernández fue reconocido por un creador de contenido, quien no ocultó su sorpresa al confirmar que se trataba del pelotero boricua.
Durante la conversación, luego de saludarse, presentarse y hasta tomarse una foto a petición del streamer, surgió el tema de las tarjetas coleccionables de Pokémon. Le explicó que contaba con sobres de la colección Fossil, de origen japonés, y comenzó a negociar los precios en el momento. Tras varios comentarios y bromas transmitidas en vivo, Hernández decidió concretar la compra de tres sobres Fossil.
La transacción se cerró por un total de $1,100. Hernández, luego, le comentó en la publicación en redes sociales.
El puertorriqueño, actualmente agente libre, se recupera de una cirugía en el codo izquierdo que le hará perderse el Clásico Mundial de Béisbol.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: