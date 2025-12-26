Enrique “Kike” Hernández protagoniza curiosa compra de tarjetas Pokémon

El tres veces campeón de la Serie Mundial, Enrique “Kike” Hernández, protagonizó un encuentro casual que rápidamente se volvió viral tras ser reconocido por un vendedor mientras realizaba una compra inesperada de tarjetas Pokémon.

Mientras recorría un área pública, Hernández fue reconocido por un creador de contenido, quien no ocultó su sorpresa al confirmar que se trataba del pelotero boricua.

Durante la conversación, luego de saludarse, presentarse y hasta tomarse una foto a petición del streamer, surgió el tema de las tarjetas coleccionables de Pokémon. Le explicó que contaba con sobres de la colección Fossil, de origen japonés, y comenzó a negociar los precios en el momento. Tras varios comentarios y bromas transmitidas en vivo, Hernández decidió concretar la compra de tres sobres Fossil.

La transacción se cerró por un total de $1,100. Hernández, luego, le comentó en la publicación en redes sociales.