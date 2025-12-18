Kike Hernández celebra en el camerino su tercera Serie Mundial con la novena angelina.

1 / 15 ¿Qué jugadores boricuas permanecen sin equipo en la agencia libre de Grandes Ligas?

¿Qué jugadores boricuas permanecen sin equipo en la agencia libre de Grandes Ligas?. Kike Hernández celebra en el camerino su tercera Serie Mundial con la novena angelina.

1 / 15 | ¿Qué jugadores boricuas permanecen sin equipo en la agencia libre de Grandes Ligas?. Kike Hernández celebra en el camerino su tercera Serie Mundial con la novena angelina. - Dodgers de Los Ángeles

Enrique “Kike” Hernández regresará con toda seguridad a los Dodgers de Los Ángeles, en una agencia libre que hasta el momento no ha producido noticias relevantes para jugadores boricuas como Víctor Caratini, Christian Vázquez y MJ Meléndez, entre otros.

Una fuente cercana a Hernández indicó a El Nuevo Día que el tres veces campeón con los Dodgers volverá a la organización para la temporada 2026.

“Regresará a los Dodgers. Todo apunta a que así será, según lo planificado”, señaló la fuente.

Hernández se sometió a una cirugía en el codo izquierdo en noviembre, luego de conquistar el bicampeonato con Los Ángeles. Se anticipa que estará listo para regresar a juego entre abril y mayo, es decir, entre el primer y segundo mes de la temporada regular de 2026.

De concretarse su regreso, Hernández se uniría al principal agente libre boricua de este receso, el cerrador Edwin “Sugar” Díaz, quien la pasada semana llegó a un acuerdo de tres años con los actuales campeones.

PUBLICIDAD

La temporada 2026 marcaría la decimotercera campaña en las Grandes Ligas para Hernández, quien fue seleccionado en la sexta ronda del sorteo del 2009 por los Astros de Houston.

Caratini no regresaría a los Astros

Por otro lado, el receptor Víctor Caratini ha sido vinculado recientemente a los Rangers de Texas, luego del interés que mostraron los Astros de Houston en tenerlo de regreso.

De acuerdo con MLB.com, Caratini es una opción atractiva en Arlington, especialmente porque se reuniría con su excoach de bateo en Houston, el yabucoeño Alex Cintrón, quien se integró recientemente al cuerpo técnico de Texas.

Caratini tuvo dos de sus mejores temporadas con los Astros bajo la dirección de Cintrón como uno de los coaches de bateo y del dirigente ríopedrense Josué Espada. Sin embargo, en Houston se comenta que el precio del receptor es demasiado alto para que la organización intente firmarlo nuevamente.

Caratini es considerado uno de los mejores receptores disponibles en el mercado. Ganó $6 millones en cada una de las temporadas 2024 y 2025 con los Astros. En ese periodo, acumuló 386 turnos al bate, conectó 12 jonrones e impulsó 46 carreras. Además, cumplió funciones como segundo receptor, primera base y bateador designado.

Otro receptor boricua en el mercado es Christian Vázquez, quien actualmente participa en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) con los Cangrejeros de Santurce. Vázquez cumplirá 36 años a mediados de la temporada 2026.

Vázquez quedó agente libre luego de participar en 65 juegos en el 2025 con los Twins de Minnesota, 64 de ellos como receptor. Ese año completó un contrato de tres temporadas y $30 millones.

PUBLICIDAD

También procedente de los Twins, el antesalista José Miranda se encuentra en la agencia libre mientras ve acción en la pelota invernal con los Criollos de Caguas. Miranda pasó la mayor parte de la temporada 2025 en Triple A.

Mientras tanto, MJ Meléndez, quien debutó recientemente con los Criollos en la pelota profesional, también permanece en la agencia libre. El exreceptor convertido en jardinero tuvo una decepcionante campaña 2025 con los Royals de Kansas City, que lo enviaron a Triple A, donde finalizó la temporada.

En cuanto al pitcheo, los lanzadores boricuas Marcus Stroman y Jorge López también son agentes libres.

Jorge López en acción con los Indios de Mayagüez en la liga invernal. (Suministrada / Edgardo Medina)

Stroman realizó nueve aperturas con los Yankees de Nueva York en 2025, pero fue dejado en libertad en agosto.