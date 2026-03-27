Fallece el licenciado Santiago Soler Favale, expresidente de la liga de béisbol invernal de Puerto Rico
Además fue líder de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe y secretario de Justicia
27 de marzo de 2026 - 1:17 PM
27 de marzo de 2026 - 1:17 PM
La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (Lbprc) lamentó este viernes el fallecimiento del licenciado Santiago Soler Favale, quien fungió como presidente del organismo.
Soler Favale, quien nació en 1932, fue el líder de la liga invernal de béisbol en dos etapas: 1975-1979 y 1995, según informó el propio organismo.
Además, fue el presidente de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) en 1987.
“Lamentamos el fallecimiento del Lcdo. Santiago Soler Favale (1932–2026), quien sirvió como presidente de La Pro en dos etapas: 1975–1979 y 1994–1995. Nos unimos en solidaridad con su familia, amigos y toda la comunidad deportiva en este momento de duelo. Descanse en paz“, publicó la liga en las redes sociales.
Soler Favale también fue secretario de Justicia.
Lamentamos el fallecimiento del Lcdo. Santiago Soler Favale (1932–2026), quien sirvió como presidente de La Pro en dos etapas: 1975–1979 y 1994–1995.— LBPRC ⚾️🇵🇷 (@LBPRC) March 27, 2026
Nos unimos en solidaridad con su familia, amigos y toda la comunidad deportiva en este momento de duelo.
Descanse en paz. pic.twitter.com/uwZ1PM8jBD
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