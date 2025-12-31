Figuras de peso siguen sin contrato en las Grandes Ligas: conoce algunos de los nombres
Un grupo de estelares jugadores va encaminado a cerrar el 2025 sin nuevos acuerdos
31 de diciembre de 2025 - 3:00 PM
El 2025 llegó a su último día y un sinnúmero de estelares peloteros continúan sin firmar en la agencia libre de las Grandes Ligas.
Hay nombres importantes como Alex Bregman, Kyle Tucker, Bo Bichette y Cody Bellinger.
Y otros nombres como los de Ranger Suárez, Framber Valdez, Eugenio Suárez, Zac Gallen y JT Realmuto.
Otras figuras relevantes ya acordaron contratos como agentes libres, incluyendo al boricua Edwin “Sugar” Díaz (Dodgers), Pete Alonso (Baltimore), Kyle Schwarber (Filadelfia), Dylan Cease (Toronto) y Michael King (San Diego).
Tucker es considerado el principal agente libre al momento. El jardinero viene de jugar con los Cubs de Chicago. En 136 partidos bateó .266 con 22 jonrones y 73 remolcadas. Tuvo OPS de .841 y WAR de 4.5.
Bregman le sigue en el listado, después de ejercer una cláusula en su contrato con los Red Sox de Boston, que le permitió regresar a la agencia libre. En 2025, el antesalista bateó .273 con 18 cuadrangulares y 62 remolcadas en 114 juegos. Tuvo OPS de .821 y WAR de 3.5.
Bellinger y Bichette también figuran entre los principales agentes libres.
Bellinger viene de jugar una temporada con los Yankees de Nueva York y Bichette entra por primera vez a la agencia libre, tras militar con los Blue Jays de Toronto.
