George Springer no jugará con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El patrullero de los Blue Jays de Toronto de ascendencia boricua, George Springer, anunció que no jugará en el Clásico Mundial de Béisbol con Puerto Rico, confirmó a El Nuevo Día una fuente.

La gerencia del combinado puertorriqueño había confirmado en semanas recientes que nombres como los de Springer, así como del también jardinero Riley Greene, de los Tigers de Detroit, y del antesalista Nolan Arenado, de los Cardinals de San Luis, eran interesados por el equipo de Puerto Rico, y habían sido incluidos en la lista de interés al reducirse la misma de 50 a 35 a principios de diciembre.

De hecho, el gerente general de la novena boricua, el exjugador de Grandes Ligas Carlos Beltrán había aparecido públicamente recientemente informando su interés en que estos y otros jugadores se sumen al equipo para el Clásico.

PUBLICIDAD

El Nuevo Día supo por una persona que conoce el proceso de reclutamiento que Springer atribuyó su decisión a una lesión.

No precisó si se trata de una lesión nueva, o a las molestias que le aquejaron durante los pasados playoffs en la ruta de los Blue Jays hacia la Serie Mundial, la primera para ese equipo en 32 temporadas en las Grandes Ligas.

Springer salió resentido de un costado al hacer swing y conectar un batazo de foul durante el tercer juego de la Serie Mundial, que ganaron eventualmente los Dodgers de Los Ángeles para conquistar su segundo título consecutivo de campeones.

Antes de eso, en el segundo choque del Clásico de Otoño, Springer recibió un pelotazo en una mano por un lanzamiento del japonés Yoshinobu Yamamoto, aunque continuó jugando.

Pero en la antesala a la Serie Mundial, en la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Mariners de Seattle, recibió un pelotazo directo en la rodilla derecha durante el quinto encuentro, saliendo también de juego en esa ocasión.

No es la primera vez que Springer le dice que no al Clásico Mundial. Con la opción de jugar también por Estados Unidos, Springer, de madre puertorriqueña, no ha visto acción hasta ahora en ninguna de las pasadas ediciones. En 2017 estuvo en la lista preliminar de Estados Unidos, al igual que ahora lo estuvo en la de Puerto Rico.

Puerto Rico jugará la primera ronda como parte del Grupo A, que tendrá como sede el Estadio Hiram Bithorn de San Juan del 6 al 11 de marzo, primera vez desde 2013. Canadá, Colombia, Cuba y Panamá serán sus cuatro rivales de grupo.

PUBLICIDAD

Con la negativa de Springer, ya son dos guardabosques menos en la lista de interés de Puerto Rico, toda vez que a principio de noviembre el jugador utilitario de los Dodgers, el boricua Kike Hernández, anunció con pesar que no podrá jugar en el Clásico debido a que fue operado de su codo izquierdo debido a una lesión que estaba arrastrando durante la temporada en las Mayores. La operación fue para reparar el músculo extensor.

Puerto Rico todavía está a la espera que el jardinero de los Tigers de Detroit, también de ascendencia puertorriqueña, Riley Greene, responda si se pondrá o no el uniforme. Había trascendido desde hace unos meses que Greene en realidad interesaba representar a Estados Unidos.

El periodista Evan Petzold, del Detroit Free Press, publicó este martes un artículo en el que reportó dicho interés, pero en el que expone que la única oportunidad de jugar en el Clásico para Greene es con Puerto Rico.

Es que Estados Unidos tiene talento de sobra para los bosques, y de hecho, el equipo norteamericano ha publicado en semanas recientes los nombres de jugadores que han confirmado que desean jugar, y entre ellos están cuatro guardabosques, encabezados por Aaron Judge.

En la red social X, el propio reportero del Detroit Free Press citó a Beltrán respondiendo que no tiene aún una decisión por parte de Greene.

“No tenemos una decisión aún. Sería increíble. Él es un productor de carreras. Es muy talentoso. Me encanta la manera como juega”, le dijo Beltrán a Pretzold.