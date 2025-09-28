Fin a la racha de playoffs: Astros del dirigente Josué Espada quedan eliminados

La racha de ocho apariciones consecutivas de los Astros de Houston en los playoffs terminó el sábado por la noche en la segunda entrada de su partido contra los Angels de Los Ángeles.

Los Astros, dirigidos por el puertorriqueño Josué Espada desde 2024, salieron al campo del Angel Stadium con un rayo de esperanza, ya que los Guardins de Cleveland y los Rangers de Texas estaban empatados al llegar a la novena entrada en el Progressive Field.

Pero con Christian Walker al plato en la parte alta de la segunda entrada en Anaheim, el jardinero de los Guardians, C.J. Kayfus, fue golpeado por un lanzamiento con las bases llenas en la parte baja de la novena, lo que le dio a Cleveland una victoria por 3-2 sobre los Rangers, asegurando así su último boleto a los playoffs de la Liga Americana y eliminando a los Astros.

Esta será la primera vez que los Astros se quedan fuera de la postemporada desde 2016. Participaron siete veces consecutivas en la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre 2017 y 2023, ganando cuatro banderines y dos títulos de la Serie Mundial (2017 y 2022) durante ese período.

De hecho, el último partido de la temporada del domingo contra los Angels será apenas el cuarto desde el inicio de la temporada 2015 en el que los Astros quedarán fuera de la contienda por los playoffs.

Houston comenzó la temporada sin dos de sus mejores jugadores de 2024: el tercera base Alex Bregman firmó un contrato de agente libre con los Red Sox de Boston y el jardinero Kyle Tucker fue traspasado a los Cubs de Chicago.

Los Astros perdieron a su mejor toletero, Yordan Álvarez, por lesiones durante gran parte de la temporada, y a varios otros jugadores clave —entre ellos, el cerrador Josh Hader, el campocorto Jeremy Peña y el tercera base Isaac Paredes— por lesiones en la recta final. Trajeron de vuelta al campocorto puertorriqueño Carlos Correa vía cambio desde los Twins de Minnesota.

Houston seguía en la búsqueda de su quinto título consecutivo de la División Oeste de la Liga Americana, empatado con Seattle al entrar en una importante serie de tres juegos contra los Marineros el 19 de septiembre.

Pero los Astros fueron barridos en casa por Seattle y perdieron dos juegos más contra los Atléticos —no mantuvieron la ventaja en ninguna de las cinco derrotas consecutivas—, quedando cinco juegos atrás en la contienda divisional.

Tuvieron la oportunidad de empatar a tres bandas con los Guardians y los Tigers de Detroit el viernes por la noche, pero no lograron mantener una ventaja inicial de 3-0 y perdieron 4-3 ante los Angels, manteniéndose a un juego de los dos equipos de la División Central de la Liga Americana.