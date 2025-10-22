Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
22 de octubre de 2025
77°nubes rotas
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Francisco Lindor es finalista para el premio de Bate de Plata en la Liga Nacional

Compite ante Gerardo Perdomo (Arizona) y Trea Turner (Filadelfia)

22 de octubre de 2025 - 4:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Francisco Lindor suma cuatro Bates de Plata en su carrera. (Yuki Iwamura)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cagüeño Francisco Lindor es nuevamente finalista para el premio de Bate de Plata para un jugador de la posición de campocorto de la Liga Nacional.

RELACIONADAS

De ser escogido, Lindor ganaría este galardón por tercera temporada al hilo y por quinta vez en total.

Lindor es finalista junto a Gerardo Perdomo (Arizona) y Trea Turner (Filadelfia).

Lindor ganó dos Bates de Plata en la Americana con Cleveland (2017-18) y lleva dos corridos en la Nacional con los Mets (2023-24).

Entre los tres finalistas de 2025, Lindor está primero en cuadrangulares (31) y en slugging (.466).

Turner es el líder en promedio de bateo .304 y Perdomo el líder en impulsadas (100) y porcentaje en base (.389).

El boricua con más Bates de Plata es el miembro del Salón de la Fama, el receptor Iván Rodríguez con siete. El Bate de Plata se estableció en 1980.

Otros boricuas que han ganado este premio son los receptores Jorge Posada (5) , Benito Santiago (4), Javier López (1) y Yadier Molina (1); los jardineros José ‘Cheo’ Cruz (2), Carlos Beltrán (2), Bernie Williams (1) y Juan ‘Igor’ González (5); los campocortos Dickie Thon (1) y Wilfredo Cordero(1); el tercera base y bateador designado Edgar Martínez (6); los intermedistas Javier Báez (1), Roberto Alomar (4), José Vidro (1) y Carlos Baerga (2); y el primera base Carlos Delgado (3).

Los finalistas de la Liga Americana se darán a conocer este jueves.

Tags
Francisco LindorMets de Nueva YorkMLB
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 22 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: