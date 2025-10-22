Francisco Lindor es finalista para el premio de Bate de Plata en la Liga Nacional

El cagüeño Francisco Lindor es nuevamente finalista para el premio de Bate de Plata para un jugador de la posición de campocorto de la Liga Nacional.

De ser escogido, Lindor ganaría este galardón por tercera temporada al hilo y por quinta vez en total.

Lindor es finalista junto a Gerardo Perdomo (Arizona) y Trea Turner (Filadelfia).

Lindor ganó dos Bates de Plata en la Americana con Cleveland (2017-18) y lleva dos corridos en la Nacional con los Mets (2023-24).

Entre los tres finalistas de 2025, Lindor está primero en cuadrangulares (31) y en slugging (.466).

Turner es el líder en promedio de bateo .304 y Perdomo el líder en impulsadas (100) y porcentaje en base (.389).

El boricua con más Bates de Plata es el miembro del Salón de la Fama, el receptor Iván Rodríguez con siete. El Bate de Plata se estableció en 1980.

Otros boricuas que han ganado este premio son los receptores Jorge Posada (5) , Benito Santiago (4), Javier López (1) y Yadier Molina (1); los jardineros José ‘Cheo’ Cruz (2), Carlos Beltrán (2), Bernie Williams (1) y Juan ‘Igor’ González (5); los campocortos Dickie Thon (1) y Wilfredo Cordero(1); el tercera base y bateador designado Edgar Martínez (6); los intermedistas Javier Báez (1), Roberto Alomar (4), José Vidro (1) y Carlos Baerga (2); y el primera base Carlos Delgado (3).