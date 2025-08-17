Francisco Lindor realiza una importante gesta que lo coloca en los libros de historia de MLB
El cagüeño sigue acumulando méritos para ser considerado en un futuro como posible candidato al Salón de la Fama del béisbol
17 de agosto de 2025 - 8:24 AM
El campocorto puertorriqueño de los Mets de Nueva York, Francisco Lindor, escribió el sábado su nombre en los libros de historia de las Grandes Ligas en la victoria 3-1 de su equipo sobre los Mariners de Seattle.
Tras robarse la segunda base en la parte baja del séptimo episodio, el cagüeño se convirtió en el primer siore de todos los tiempos en registrar cinco campañas con al menos 20 jonrones e igual número de estafadas, reveló Sarah Langs, de MLB.com.
El boricua, además, conectó dos imparables e impulsó una carrera, alistándose para el choque del domingo en Williamsport, Pensilvania, cuando ambas novenas se vean nuevamente las caras en el MLB Little League Classic. Previo a ese duelo, peloteros de los dos conjuntos dirán presente en los juegos de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas.
“Estábamos perdiendo de muchas maneras. Hoy (sábado) todo hizo ‘clic’. Esto es lo que tenemos que hacer (de ahora en adelante). Lanzar bien, correr, batear, robar bases... Ojalá pasemos la página y sigamos ganando”, dijo Lindor a los medios de comunicación.
Fue apenas la segunda victoria en los últimos 10 partidos para los Mets, que antes de la jornada del domingo se encontraban a cinco compromisos del liderato de la División Este de La Liga Nacional con marca de 65-58.
De los últimos 17 encuentros, los dirigidos por Carlos Mendoza han perdido 14.
“Estoy emocionado por ir a Williamsport. Quiero vivir esa experiencia. Nunca experimenté como niño estar en una Serie Mundial de Pequeñas Ligas. Los chicos estarán emocionados. Será un sueño hecho realidad para muchos de ellos, vernos allí”, sostuvo el puertorriqueño.
Lindor batea este año para .255 con 125 imparables, 24 cuadrangulares, 70 impulsadas y 82 anotadas en 121 partidos.
