Gabriel Cancel le da el triunfo a Carolina con un jonrón de tres carreras en la novena

Un cuadrangular de tres carreras de Gabriel Cancel luego de dos outs en la parte baja de la novena entrada le dio el lunes a los Gigantes de Carolina una dramática victoria 12-10 sobre los Senadores de San Juan, para dejarlos tendidos en el terreno del Estadio Roberto Clemente Walker, como parte de la acción de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Carolina perdía 10-8 al llegar su último turno al bate, y Deniel Ortiz inició la tanda con un imparable ante el relevista de San Juan, Ryan Velázquez.

El tirador derecho colgó el primer out eliminando a Félix Stevens, pero entonces se le llenaron las almohadillas de Gigantes cuando le dio base por bolas a Jan Hernández, y el bateador emergente Sabin Ceballos se embasó por error de la defensa sanjuanera.

Entonces los locales, luego de que Steven Ondina se eliminara con elevado al central, se acercaron al mínimo 10-9 gracias a un ‘balk’. Esto dejó preparada la escena para el batazo grande de Cancel, que le dio a los Gigantes su victoria número 18 con igual cantidad de reveses.

PUBLICIDAD

STANDING LBPRC

Equipo G D Dif. Santurce 23 13 - Ponce 21 15 2 Caguas 18 18 5 Carolina 18 18 5 Mayagüez 17 18 5.5 San Juan 10 25 12.5

Santurce saca dos juegos

Los Cangrejeros de Santurce volvieron a sacar dos juegos de ventaja en el primer lugar de la tabla de posiciones de la LBPRC al derrotar 4-3 a los Indios de Mayagüez en el Estadio Hiram Bithorn en San Juan.

Santurce tiene ahora 23-13 y es el único equipo que ya aseguró su pase a la postemporada. Con la victoria del lunes, combinada al segundo revés consecutivo de los Leones, los Cangrejeros tienen ahora dos juegos de ventaja sobre Ponce, que continúa en el segundo lugar.

El veterano serpentinero Adalberto Flores (1-2) se llevó la victoria luego de permitir solo una carrera en seis entradas. El derecho toleró apenas tres hits, concedió dos boletos gratis y ponchó a tres bateadores.

Luego de igualar 1-1 la pizarra, los Cangrejeros continuaron con su ataque en la tercera entrada con tres anotaciones, producto de una base por bolas a Christian Vázquez y un indiscutible de dos carreras de Adrián del Castillo para colocar la pizarra 4-1.

Los Indios se acercaron entonces al mínimo cuando una potente línea de Emmanuel Rivera al jardín derecho llevó al plato a Anthony García y a Drew Mendoza, pero se quedaron cortos.

La derrota le perteneció a Efraín Nieves Jr. (0-2) en una labor de dos entradas, en las que dio paso a tres anotaciones y cuatro indiscutibles. En tanto, Robert Gsellman consiguió su séptimo salvamento de la temporada.

Caguas blanquea a Ponce

Cinco lanzadores se combinaron para guiar a los Criollos de Caguas a una blanqueada 7-0 sobre los Leones de Ponce en el Estadio Yldefonso Solá Morales.

PUBLICIDAD

Con el triunfo en la fase final de la temporada, los Criollos colocan su marca en 18-18, mientras que los Leones ponen la suya en 21-15 para continuar en la segunda casilla.

La gran labor monticular cagüeña estuvo encabezada por el derecho José de León. El derecho solo toleró un hit y retiró a cinco bateadores por la vía del ponche para colocar su récord en 2-3. Su labor fue respaldada por sus compañeros Alex Claudio, Marvin Gorgas, Christian Torres y Paolo Espino.

Los Criollos produjeron seis carreras en la primera entrada para sentenciar prácticamente el juego. La primera de ellas llegó con un fue por una base por bolas del abridor de los Leones, Brandon Kaminer, a M.J. Meléndez con el tránsito congestionado.

Acto seguido, ante el relevista Harold Cortijo, el campocorto de los Criollos Luis Vázquez empujó tres carreras con un doble y Emmanuel “Manny” García remolcó otra con un sencillo, para el 6-0.

En el tercer episodio, Machín empujó una más para abrir la pizarra 7-0.

La derrota se le atribuyó a Kaminer (0-1) luego de darle paso a cinco carreras en dos tercios de entrada.

Este martes hay tres partidos en calendario. Ponce recibirá en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner a Santurce, San Juan recibirá en el Estadio Hiram Bithorn a Carolina, mientras Caguas hará lo propio con Mayagüez.