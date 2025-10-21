Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
21 de octubre de 2025
84°bruma
DeportesBéisbol
Suscriptores
Análisis
Basado en hechos reales, en el que se incorpora la experiencia del periodista, quien puede agregar su interpretación y conclusiones.

prima:George Springer, el rey oculto de los playoffs según las métricas de Baseball Reference

Entre los ecos de octubre, el jugador de madre boricua ha escrito su nombre junto a los inmortales del béisbol

21 de octubre de 2025 - 3:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
George Springer conecta el jonrón en la séptima entrada.El jugador de raíces boricuas salta de la emoción.George Springer sostiene el trofeo de campeón de la Liga Americana.
1 / 9 | George Springer, el rey oculto de los playoffs según las métricas de Baseball Reference. George Springer conecta el jonrón en la séptima entrada. - Chris Young
Antolín Maldonado Ríos
Por Antolín Maldonado Ríos
Periodista de Deportes antolin.maldonado@gfrmedia.com

El repunte ofensivo que tuvo el pelotero George Springer este año en Grandes Ligas ayudó a los Blue Jays de Toronto a clasificar para la postemporada y llegar a su primera Serie Mundial en 32 años, pero también lo colocó a él en posición de seguir acrecentando su legado en la historia de los ‘playoffs’.

RELACIONADAS
Tags
George SpringerBlue Jays de TorontoDodgers de Los ÁngelesSerie MundialPlayoffs
ACERCA DEL AUTOR
Antolín Maldonado Ríos
Antolín Maldonado RíosArrow Icon
Periodista con más de 30 años de experiencia en prensa escrita, especializado en reportajes de investigación y artículos de análisis, presentando la otra cara de la información deportiva. Graduado en 1994 de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 21 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: