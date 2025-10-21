Opinión
21 de octubre de 2025
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Springer lo hizo! El héroe de Toronto manda a los Blue Jays a la Serie Mundial

Toronto se medirá en el Clásico de Otoño a los Dodgers de Los Ángeles de Shohei Otani, Mookie Betts y compañía

21 de octubre de 2025 - 11:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
George Springer celebra al recorrer las bases tras conectar un cuadrangular de tres carreras en el séptimo episodio. (Nathan Denette)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Toronto - El pelotero de raíces boricuas George Springer puso a Toronto por delante con un jonrón de tres carreras en la séptima entrada y los Blue Jays avanzaron a la Serie Mundial por primera vez desde 1993 al vencer 4-3 a los Mariners de Seattle en el séptimo y decisivo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana el lunes por la noche.

Fue el primer jonrón de ventaja en la historia del juego decisivo cuando un equipo estaba en desventaja por múltiples carreras en la séptima entrada o más tarde.

Los Blue Jays recibirán a Shohei Ohtani y los Dodgers de Los Ángeles en el primer juego el viernes por la noche cuando el Clásico de Otoño llegue a Canadá por tercera vez.

Los Dodgers, campeones defensores, barrieron a Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Cal Raleigh y Julio Rodríguez conectaron cada uno un jonrón solitario para los Mariners en el primer séptimo juego del equipo, pero Seattle no logró llegar a su primera Serie Mundial.

Addison Barger recibió una base por bolas para comenzar la séptima entrada e Isiah Kiner-Falefa lo siguió con un sencillo. El derecho de Seattle Bryan Woo fue retirado después de que el venezolano Andrés Giménez avanzara a los corredores con un toque de sacrificio, y Springer castigó al también venezolano Eduard Bazardo con su cuarto jonrón de esta postemporada, un batazo de 381 pies al jardín izquierdo que hizo rugir a la multitud de 44,770 personas.

Toronto tuvo un récord de 54-27 en casa durante la temporada regular y 4-2 como local en los playoffs de la Liga Americana.

Con su cuadrangular, rebasó a Bernie Williams en la lista de máximos jonroneros en la historia de la postemporada. Springer ahora registra 23, igualado con Kyle Schwarber en el tercer lugar de todos los tiempos. El primero es el extoletero Manny Ramírez con 29, seguido de José Altuve con 27.

BéisbolBlue Jays de TorontoGrandes LigasDodgers de Los ÁngelesMariners de Seattle
