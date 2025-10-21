¡Springer lo hizo! El héroe de Toronto manda a los Blue Jays a la Serie Mundial

Toronto - El pelotero de raíces boricuas George Springer puso a Toronto por delante con un jonrón de tres carreras en la séptima entrada y los Blue Jays avanzaron a la Serie Mundial por primera vez desde 1993 al vencer 4-3 a los Mariners de Seattle en el séptimo y decisivo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana el lunes por la noche.

Fue el primer jonrón de ventaja en la historia del juego decisivo cuando un equipo estaba en desventaja por múltiples carreras en la séptima entrada o más tarde.

Los Blue Jays recibirán a Shohei Ohtani y los Dodgers de Los Ángeles en el primer juego el viernes por la noche cuando el Clásico de Otoño llegue a Canadá por tercera vez.

Los Dodgers, campeones defensores, barrieron a Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Cal Raleigh y Julio Rodríguez conectaron cada uno un jonrón solitario para los Mariners en el primer séptimo juego del equipo, pero Seattle no logró llegar a su primera Serie Mundial.

Addison Barger recibió una base por bolas para comenzar la séptima entrada e Isiah Kiner-Falefa lo siguió con un sencillo. El derecho de Seattle Bryan Woo fue retirado después de que el venezolano Andrés Giménez avanzara a los corredores con un toque de sacrificio, y Springer castigó al también venezolano Eduard Bazardo con su cuarto jonrón de esta postemporada, un batazo de 381 pies al jardín izquierdo que hizo rugir a la multitud de 44,770 personas.

Toronto tuvo un récord de 54-27 en casa durante la temporada regular y 4-2 como local en los playoffs de la Liga Americana.