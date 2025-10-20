LBPRC y Federación de Béisbol afrontan el reto de armar dos equipos a la vez

Carolina - La confección de las novenas de Puerto Rico para el Juego de Estrellas de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) y para la Copa América de la Federación de Béisbol de Puerto Rico volverá a realizarse de forma simultánea, lo que limitará los recursos disponibles para ambos eventos.

El Juego de Estrellas se llevará a cabo el fin de semana del 15 de noviembre en Nueva York, mientras que la Copa América se celebrará del 12 al 22 de noviembre en Panamá. Aunque el calendario de la LBPRC se detendrá para celebrar el Juego de Estrellas, no ocurrirá lo mismo con la Copa América.

El personal atlético de ambos equipos proviene principalmente de la LBPRC. Su presidente, Antonio Flores Galarza, confirmó a este medio que “se trabajará” para hacer posible la participación en los dos torneos. La selección nacional que competirá en la Copa América será dirigida por Juan “Igor” González.

“Tenemos tres eventos que se van a correr a la par. Posiblemente tanto la Liga Profesional, como el Juego de Estrellas y la Copa estarán mirando a los mismos jugadores. Ellos (los peloteros) no pueden estar en tres sitios a la vez. Se trabajará sobre ese asunto”, explicó Flores Galarza.

La LBPRC y la Federación comparten jugadores en sus respectivos torneos, pues la Federación, en su torneo Doble A, permite la participación de peloteros profesionales, y viceversa.

No existe conflicto entre el Juego de Estrellas en Nueva York y el calendario regular de la LBPRC, ya que la Liga detiene sus juegos para celebrar el evento especial.

Flores Galarza reveló, además, que la Federación ha estado coordinando directamente con las gerencias de los equipos de la Liga para definir la disponibilidad de jugadores.

Juan A. Flores Galarza, a la derecha, preside la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Los peloteros que vayan al Juego de Estrellas no pueden ir a la Copa. Muchos de los jugadores convocados para la Copa pertenecen a nuestra Liga. Sé que la Federación ya envió una lista preliminar y que está en comunicación con los gerentes y con los peloteros para expresar su interés en que participen en el torneo”, sostuvo.

El dirigente de los campeones defensores Indios de Mayagüez, Wilfredo “Coco” Cordero, le restó importancia a la situación y recordó que ya tiene experiencia colaborando con el ente federativo en eventos que requieren compartir jugadores.

“No es una situación nueva. Ya bregamos con ellos (la Federación) el año pasado y el anterior”, dijo, haciendo referencia al torneo Premier 12, que también se celebró en noviembre.

Por su parte, el dirigente de los Gigantes de Carolina, Edwards Guzmán, reconoció que su equipo sí se verá afectado.

“En mi caso, me afecta porque me están llevando a mi jardinero central (Ezequiel Pagán), a mi jardinero derecho (Jan Hernández) y a tres lanzadores, uno de ellos Miguel Asúa, que es mi relevo largo y es importante, sobre todo al inicio de la temporada, cuando los abridores lanzan pocos innings”, explicó Guzmán.

Edwards Guzmán dirige a los Gigantes de Carolina en la LBPRC. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Pero eso es algo que la Federación y la Liga acordaron, y no podemos hacer mucho al respecto. Además, los jugadores que también militan en la Doble A están obligados a ir a la Copa porque podrían exponerse a una suspensión”, agregó.

Aun así, Flores Galarza aseguró que habrá suficiente talento disponible para ambas delegaciones.