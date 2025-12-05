Greene, Lugo, Arenado y Springer confirmados en el roster de 35 de Puerto Rico para el Clásico; Stroman fuera

Los titulares de las Grandes Ligas de raíces puertorriqueñas Riley Greene, Nolan Arenado, George Springer y Seth Lugo fueron incluidos en la lista de 35 jugadores de Puerto Rico rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026, confirmó el gerente general Carlos Beltrán a El Nuevo Día.

La Federación de Béisbol local redujo el pasado martes la lista preliminar de 50 jugadores a 35 como parte del protocolo de las Major League Baseball (MLB) en ruta al magno evento que tendrá al Estadio Hiram Bithorn nuevamente como sede de primera ronda en marzo.

En entrevista telefónica con este diario, Beltrán afirmó que todos los peloteros boricuas que mostraron interés en jugar con la escuadra fueron incluidos en el listado que volverá a reducirse, esta vez, a una plantilla final de 30, en o antes del 3 de febrero.

“Tratamos de enfocarnos en los jugadores que todos saben que contamos que son los Francisco Lindor, los Carlos Correa, los Javier Báez, estos jugadores que nos han representado anteriormente. Nos sentimos cómodos en el proceso. Hay jugadores que mostraron interés como Springer, Lugo, Arenado. Han sido bien verbales con el interés de participar”, dijo Beltrán, extolerero con cuatro Clásicos en su resumé como jugador.

1 / 27 | En imágenes: estos jugadores podrían representar a Puerto Rico en el próximo Clásico Mundial. El derecho Elmer Rodríguez es uno de los mejores prospectos del pitcheo de liga menor de los Yankees de Nueva York. - Captura 1 / 27 En imágenes: estos jugadores podrían representar a Puerto Rico en el próximo Clásico Mundial El derecho Elmer Rodríguez es uno de los mejores prospectos del pitcheo de liga menor de los Yankees de Nueva York. Captura Compartir

“Hay que esperar por esos jugadores porque muchas veces dicen que sí ahora y, de repente más adelante, a lo mejor surgen situaciones y entonces deciden no participar. A pesar de que bajamos el roster de 50 a 35, más adelante esos jugadores que quedaron fuera de ese corte también podrán tener la oportunidad de reemplazar esas bajas que puedan surgir. Esperemos en Dios que no haya ninguno y que todos los que mostraron interés de participar estén. Nos sentimos bien. Hemos puesto mucho empeño en tratar de hacer el roster de una manera bien justa”, agregó.

Beltrán confirmó el nombre de Greene, jardinero estelar de los Tigers de Detroit y nieto de abuelos puertorriqueños, en el listado.

El dos veces Jugador Todo-Estrella viene de una temporada de 36 jonrones y 111 remolcadas con promedio de bateo de .258. Durante el pasado spring training comunicó a este diario que sería genial ponerse el uniforme de Puerto Rico.

“Es parte de ese roster de nosotros. Va a depender de él decir sí o no. Ojalá que diga que sí porque es un bate buenísimo. Nos ayudaría muchísimo”, indicó Beltrán.

Arenado, veterano tercera base de los Cardinals de San Luis con 10 Guantes de Oro, fue campeón del Clásico con Estados Unidos en 2017, eliminando en Los Ángeles a Puerto Rico en la final. El antesalista tiene raíces maternas en Bayamón.

Beltrán ha dicho que Arenado lo contactó para dejarle saber su interés en participar en esta edición del torneo.

George Springer mantiene su interés en jugar con Puerto Rico. (Nathan Denette)

En el caso de Springer, con raíces en Utuado, viene de ayudar a los Blue Jays de Toronto a quedarse a una victoria de ganar la Serie Mundial el pasado octubre. Terminó la postemporada con una rodilla resentida.

Si Greene y Springer confirman jugar en el certamen, Puerto Rico contaría con un trío estelar de jardineros con ambos y Heliot Ramos, dejando a Javier Báez en la intermedia.

En tanto, Lugo, derecho de los Royals de Kansas City, represenó con éxito al “Team Rubio” como abridor en 2017. No estuvo en la plantilla de 2023.

“Esos tipos están ahí porque han demostrado interés. Cuento con ellos. Tenemos que darles seguimiento porque es nuestro rol. Si en algún momento demuestran que no pueden participar entonces tenemos que movernos a otras opciones. Por el momento, son parte de ese roster. Si cambian, tenemos material. Si de repente te dicen que sí y luego no pueden ir por la situación que sea, hay que respetarlo. Honestamente, el Clásico de Béisbol es bien personal. Unos lo ven con mucha pasión y otros que es algo cool participar“, apuntó Beltrán.

Beltrán añadió que MLB, organizador del Clásico, se comunicará con los peloteros en el listado para informarle el interés de Puerto Rico en reclutarlos.

Mark Vientos, indeciso

Otro nombre con ascendencia puertorriqueña es el jugador de cuadro de los Mets, Mark Vientos, interesado también por las representaciones de República Dominicana y Nicaragua.

“Hace poco estaba indeciso jugar por Puerto Rico o por Nicaragua. Está en ese debate ahora. Vuelvo y digo, es algo bien personal del jugador y nosotros cumplimos con hacer nuestra parte”, precisó Beltrán sobre Vientos.

Stroman lanzó con Puerto Rico en la edición de 2023. (Carlos Giusti/Staff)

Stroman no hizo el corte

Una figura que quedó fuera del listado fue el iniciador Marcus Stroman, Jugador Más Valioso con Estados Unidos en 2017 y que jugó con Puerto Rico en 2023.

Stroman, de 34 años, no lanza desde julio pasado, cuando fue dejado en libertad por los Yankees de Nueva York. Para el béisbol invernal, recibió el acercamiento de los Indios de Mayagüez, pero rechazó la oferta.

“Es un lanzador que el año pasado no lanzó mucho. Nosotros entendemos que debe de lanzar porque, honestamente, será difícil para nosotros ponerlo en el roster si no vemos lo que está haciendo, ¿entiendes lo que te quiero decir? Está bien difícil. Ahora mismo, en estos momentos, no lo veo. ¿Cómo voy a poner una persona que no sé si está lanzando o no, si está preparado o no? Ahora mismo, no lo veo", señaló Beltrán.

Stroman solo apareció en nueve juegos en 2025, con efectividad de 6.23 y marca de 3-2 con los Yankees.

“Quiero compromiso también. Hay jóvenes ahora mismo pitcheando en la liga de invierno que ven el Clásico como una oportunidad también para ellos, luchando por estar. Entonces, se hace injusto de mi parte y para el proceso. No sabemos de él y vemos al hermano de Edwin ”Sugar” Díaz, Alexis, que este año tuvo sus situaciones, pero está en el invierno (con Santurce) tratando de bounce back. Eso hay que respetarlo. Ese es el esfuerzo y compromiso que uno tiene que buscar", apuntó Beltrán.

Brazos en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) como Eric Torres, Lenny Torres, José Espada, Jorge Benítez, José de León, Yacksel Ríos y Jorge López podrían formar parte del cuerpo monticular de Puerto Rico, a cargo del coach de bullpen de los Mets de Nueva York José “Cheo” Rosado.

Berríos sigue en la lista

En el caso del abridor de los Blue Jays de Toronto, José Berríos, el bayamonés sigue en el listado pese a que podría recibir resistencia de la organización canadiense al recuperarse de una inflamación en el codo que lo dejó fuera de la postemporada. No se ha perdido una convocatoria desde 2013.

“Está en el proceso de rehabilitar su brazo. Sé que en su corazón, y no tengo duda, quiere estar ahí. Al igual, también hay que ver cómo Toronto lo vea. Cuentan con él para el futuro. Es bien complicado esto. No es tan fácil”, dijo.