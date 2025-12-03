Someten el roster de 35 jugadores de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol

La Selección Nacional de béisbol de Puerto Rico redujo a 35 el roster de peloteros para su edición del Clásico Mundial de Béisbol y su gerente general, Carlos Beltrán, adelantó que ha ido recibiendo compromisos de participación de algunos de los jugadores candidatos.

Los nombres no fueron revelados en un comunicado que envió la Federación de Béisbol de Puerto Rico este miércoles para anunciar el corte. La entidad indicó que las reglas de Grandes Ligas no la autorizan todavía a divulgar los mismos.

La reducción a 35 jugadores proviene de un listado inicial de 50 peloteros. El roster deberá recortarse a 30 el 3 de febrero de 2026, añadió la federación.

El Clásico Mundial se celebrará en marzo de 2026 y el Estadio Hiram Bithorn será nuevamente sede de un grupo de la ronda preliminar, donde también participarán Panamá, Cuba, Colombia y Canadá.

Se anticipa —por calidad, compromiso, experiencia previa o confirmación propia— que en la plantilla repitan jugadores como Francisco Lindor, Carlos Correa, Martín “Machete” Maldonado, José Orlando Berríos, Javier Báez y Edwin “Sugar” Díaz, entre otras figuras clave.

PUBLICIDAD

Está descartado Enrique ”Kike" Hernández, quien se sometió a una cirugía luego de ganar la Serie Mundial con los Dodgers y no estará disponible para el torneo ni para el inicio de la temporada 2026 de MLB.

1 / 20 | Una inversión millonaria para restaurar el mítico estadio Hiram Bithorn. En la foto el alcalde de San Juan, Miguel Romero. - Carlos Rivera Giusti 1 / 20 Una inversión millonaria para restaurar el mítico estadio Hiram Bithorn En la foto el alcalde de San Juan, Miguel Romero. Carlos Rivera Giusti Compartir

“Ya hemos recibido permisos de MLB para convocar a varios jugadores que han confirmado su participación, y continuamos en comunicación para obtener los restantes”, expresó Beltrán en el comunicado.

Uno de los permisos que se ha cuestionado es el de (José) Berríos, quien se sometió a una operación tras la temporada 2025. El lanzador dijo a El Nuevo Día que espera estar en el torneo.