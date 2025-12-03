Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Someten el roster de 35 jugadores de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol

El “Team Rubio” oficializó su lista previa al torneo, a la espera de autorizaciones de las franquicias de MLB y el corte final

3 de diciembre de 2025 - 1:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Queda un corte final a 30 jugadores, que será sometido en febrero del 2026. (Carlos Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Selección Nacional de béisbol de Puerto Rico redujo a 35 el roster de peloteros para su edición del Clásico Mundial de Béisbol y su gerente general, Carlos Beltrán, adelantó que ha ido recibiendo compromisos de participación de algunos de los jugadores candidatos.

Los nombres no fueron revelados en un comunicado que envió la Federación de Béisbol de Puerto Rico este miércoles para anunciar el corte. La entidad indicó que las reglas de Grandes Ligas no la autorizan todavía a divulgar los mismos.

La reducción a 35 jugadores proviene de un listado inicial de 50 peloteros. El roster deberá recortarse a 30 el 3 de febrero de 2026, añadió la federación.

El Clásico Mundial se celebrará en marzo de 2026 y el Estadio Hiram Bithorn será nuevamente sede de un grupo de la ronda preliminar, donde también participarán Panamá, Cuba, Colombia y Canadá.

Se anticipa —por calidad, compromiso, experiencia previa o confirmación propia— que en la plantilla repitan jugadores como Francisco Lindor, Carlos Correa, Martín “Machete” Maldonado, José Orlando Berríos, Javier Báez y Edwin “Sugar” Díaz, entre otras figuras clave.

Está descartado Enrique ”Kike" Hernández, quien se sometió a una cirugía luego de ganar la Serie Mundial con los Dodgers y no estará disponible para el torneo ni para el inicio de la temporada 2026 de MLB.

En la foto el alcalde de San Juan, Miguel Romero.El terreno del estadio Hiram Bithorn es la primera fase de la renovación de cara al Clásico Mundial de Béisbol del 2026.El alcalde de San Juan espera aumentar la capacidad de aforo de 20,000 personas hasta 25,000, incluyendo las gradas detrás de los bosques.
1 / 20 | Una inversión millonaria para restaurar el mítico estadio Hiram Bithorn. En la foto el alcalde de San Juan, Miguel Romero. - Carlos Rivera Giusti

“Ya hemos recibido permisos de MLB para convocar a varios jugadores que han confirmado su participación, y continuamos en comunicación para obtener los restantes”, expresó Beltrán en el comunicado.

Uno de los permisos que se ha cuestionado es el de (José) Berríos, quien se sometió a una operación tras la temporada 2025. El lanzador dijo a El Nuevo Día que espera estar en el torneo.

Otro caso es el de “Sugar”Díaz, quien actualmente es agente libre y deberá esperar a firmar contrato para confirmar si su próximo equipo autoriza la participación. Su nombre también carga el antecedente de la grave lesión que sufrió en el pasado Clásico Mundial.

Puerto RicoClásico Mundial de BéisbolCarlos BeltránTeam RubioBéisbol
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
