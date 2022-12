Existen diversas vías para alcanzar el sueño de llegar a la Grandes Ligas sin la necesidad de un guante y un bate.

En el caso de Hasani Torres, un arecibeño de 32 años, su deseo se hizo realidad esta semana al ser nombrado por los Guardians de Cleveland como entrenador asistente de fuerza y acondicionamiento (strength and conditioning coach).

Este puesto lo mantendrá en el dugout de la novena por los próximos 162 partidos en la temporada 2023 de las Mayores. Se reportará directamente al entrenador en jefe Joe Kessler y al mánager Terry Francona.

“Es un puesto que trabaja directamente con el equipo, con el róster de 25 jugadores”, dijo ayer Torres a El Nuevo Día, un día después de su nombramiento tras recibir la llamada del gerente, Mike Chernoff.

“El enfoque es la preparación física de ellos antes y después de cada juego. Se trabaja el desarrollo físico, fuerza, potencia y el aspecto de recuperación, asegurándonos que se recuperen para competir en los próximos partidos. La recuperación es un aspecto importante”, agregó.

Torres sustituyó a otro boricua en el puesto con los Guardians. Nelson Pérez, su mentor y nativo de Aguada, pasó a ser entrenador en jefe de los Tigers de Detroit. Ibrahim Rivera, de Barceloneta, tiene el mismo rol de Torres con los White Sox de Chicago.

Torres cumplirá en 2023 una década con la organización de Cleveland. Mientras terminaba sus estudios en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ponce, comenzó a trabajar con la franquicia en 2013, realizando un internado por dos años en la academia en República Dominicana.

El próximo escalón fueron las ligas menores, donde fungió como coach y coordinador de Latinoamérica. También laboró en la Clase A baja y fuerte.

“Pasé por todo el sistema. Fue una gran oportunidad y estoy supercontento (con el nuevo puesto). Me ayudó mucho estar en todas las bases de la organización. No todo el mundo llega a ese puesto teniendo la oportunidad de trabajar más con Latinoamérica que en Estados Unidos. Diez años de experiencia en el sistema de las menores. El puesto de coordinar me ha preparado para este nuevo trabajo. Sé lo que tengo que hacer y estoy listo para competir y ayudar al equipo a ganar”, indicó.

Como toda aspiración de un pelotero, todo comenzó en el terreno. Hasta el año pasado, Torres jugó en el Béisbol Superior Doble A como tercera base y jardinero. Corrió por los equipos de la zona norte como Camuy, Arecibo, Hatillo y Florida.

La oportunidad de firmar con un equipo de Grandes Ligas no se dio. No fue razón para Torres renunciar a su meta de arribar al Circo Grande.

“Nunca tuve la oportunidad de firmar profesional. Me dediqué a estudiar. A través de los estudios pude entrar en Cleveland, trabajando y estudiando, sacando dos maestrías. Me ayudó a tener este puesto”, señaló.

Torres cuenta con una maestría en ciencias del ejercicio en la Universidad de California (PennWest) en Pensilvania, más otra de análisis de rendimiento físico con la Universidad Católica de Australia.

Los Guardians, con la cuarta nómina más baja en las Mayores en 2022 ($66.4 millones) y 17 jugadores debutantes, dieron la sorpresa al ganar la División Central de la Liga Americana. Arribaron a la Serie Divisional tras eliminar a los Rays de Tampa Bay y luego cayeron en cinco juegos contra los Yankees de Nueva York.

“Como todos conocen, esta es una organizado de bajo presupuesto. No podemos darnos los lujos de firmar jugadores como Francisco Lindor y Carlos Correa. Es darnos la tarea de desarrollar. Es en lo que la organización invierte mucho. Como resultado, tuvimos el equipo más joven del béisbol y aun así logramos llegar a los playoffs. Es lo que nos hace especial y emociona. Ver el fruto del trabajo que uno hace. La filosofía y creencia de Cleveland es invertir y desarrollar nuestro propio talento”.

Además de Torres, otros boricuas en los Guardians son el coach de primera base y exreceptor Sandy Alomar Jr., y Víctor Rodríguez, asistente del coach de bateo.