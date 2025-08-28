Heliot Ramos llega a 16 cuadrangulares y anota tres veces en el triunfo de los Giants

San Francisco - El dominicano Rafael Devers conectó dos jonrones y un doble productor para totalizar cinco carreras remolcadas en la paliza de 12-3 propinada por los Giants de San Francisco a los Cubs de Chicago.

Matt Chapman conectó el jonrón número 200 de su carrera, y los Giants lograron su cuarta victoria consecutiva.

Devers disparó un jonrón solitario en el primer episodio y añadió un batazo de tres carreras en el sexto para su vigésimo primer juego de múltiples jonrones en su carrera, el tercero este año y el segundo desde que se unió a los Giants en un canje con Boston a mediados de junio.

Chapman añadió un sencillo impulsor al jardín derecho en el quinto inning. El jardinero derecho Kyle Tucker tiró descontroladamente sobre el plato permitiendo que llegara una segunda carrera.

Casey Schmitt siguió con un sencillo impulsador.

PUBLICIDAD

El boricua Heliot Ramos también conectó un jonrón, empujó una carrera y anotó tres veces, mientras que el dominicano Willy Adames y Dominic Smith añadieron sendos elevados de sacrificio en la tercera entrada.

El novato abridor de los Giants, Carson Whisenhunt (2-1), permitió tres carreras en cinco hits, ponchó a tres y dio tres bases por bolas en su quinta apertura en su carrera y segunda salida desde que fue llamado de Triple-A Sacramento el viernes pasado.

Nico Hoerner conectó un jonrón de tres carreras en el segundo acto por los Cubs, que han perdido ambas series esta temporada contra San Francisco. Los Giants ganaron dos de tres en el Wrigley Field en mayo.

El derecho Colin Rea (10-6), había permitido dos o menos carreras en cuatro salidas consecutivas comenzando el 3 de agosto. Rea sufrió su primera derrota en agosto después de ganar sus dos primeras decisiones.