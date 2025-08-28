Opinión
28 de agosto de 2025
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Heliot Ramos llega a 16 cuadrangulares y anota tres veces en el triunfo de los Giants

El dominicano Rafael Devers también jonroneó dos veces

28 de agosto de 2025 - 9:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Heliot Ramos gesticula luego de anotarse un cuadrangular en la octava entrada en la victoria de San Francisco. (Jeff Chiu)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

San Francisco - El dominicano Rafael Devers conectó dos jonrones y un doble productor para totalizar cinco carreras remolcadas en la paliza de 12-3 propinada por los Giants de San Francisco a los Cubs de Chicago.

Matt Chapman conectó el jonrón número 200 de su carrera, y los Giants lograron su cuarta victoria consecutiva.

Devers disparó un jonrón solitario en el primer episodio y añadió un batazo de tres carreras en el sexto para su vigésimo primer juego de múltiples jonrones en su carrera, el tercero este año y el segundo desde que se unió a los Giants en un canje con Boston a mediados de junio.

Chapman añadió un sencillo impulsor al jardín derecho en el quinto inning. El jardinero derecho Kyle Tucker tiró descontroladamente sobre el plato permitiendo que llegara una segunda carrera.

Casey Schmitt siguió con un sencillo impulsador.

El boricua Heliot Ramos también conectó un jonrón, empujó una carrera y anotó tres veces, mientras que el dominicano Willy Adames y Dominic Smith añadieron sendos elevados de sacrificio en la tercera entrada.

El novato abridor de los Giants, Carson Whisenhunt (2-1), permitió tres carreras en cinco hits, ponchó a tres y dio tres bases por bolas en su quinta apertura en su carrera y segunda salida desde que fue llamado de Triple-A Sacramento el viernes pasado.

Nico Hoerner conectó un jonrón de tres carreras en el segundo acto por los Cubs, que han perdido ambas series esta temporada contra San Francisco. Los Giants ganaron dos de tres en el Wrigley Field en mayo.

El derecho Colin Rea (10-6), había permitido dos o menos carreras en cuatro salidas consecutivas comenzando el 3 de agosto. Rea sufrió su primera derrota en agosto después de ganar sus dos primeras decisiones.

Por los Giants, el puertorriqueño Heliot Ramos de 4-2 con tres anotadas y una remolcada. Los dominicanos Devers de 4-4 con cuatro anotadas y cinco remolcadas, Adames de 3-0 con una empujada. El venezolano Luis Matos de 4-0.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
