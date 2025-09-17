Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
17 de septiembre de 2025
87°aguaceros
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Houston resiste y sigue en la pelea por ganar el Oeste de la Liga Americana

Los Astros se mantuvieron a solo medio juego del primer lugar en su división, que le arrebató Seattle el domingo

17 de septiembre de 2025 - 9:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El dominicano Bryan Abreu, relevista de los Astros de Houston, festeja tras conseguir un ponche en el encuentro contra los Rangers de Texas. (Michael Wyke)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Houston - El dominicano Jeremy Peña se fue de 3-3 con una base por bolas y anotó dos veces, el venezolano José Altuve impulsó dos carreras y los Astros de Houston resistieron apenas para superar el martes 6-5 a los Rangers de Texas.

RELACIONADAS

Otro dominicano, Jesús Sánchez, conectó un sencillo de dos carreras por los Astros, que estuvieron a punto de desperdiciar una ventaja de 6-0. Sin embargo, se mantuvieron medio juego detrás del encendido Seattle en la lucha por el primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana.

Además, avanzaron medio juego por delante de Boston en la disputa por el segundo de los tres comodines de la Americana.

Houston ganaba por cinco carreras cuando el emergente mexicano Rowdy Téllez recibió una base por bolas con dos outs en la octava entrada. El jonrón como emergente de Jonah Heim contra el dominicano Enyel de los Santos apretó la diferencia a 6-3.

Kyle Higashioka conectó un sencillo antes de que un doble impulsor de Josh Jung acercara a Texas a 6-4 y pusiera fin al trabajo de De Los Santos.

El dominicano Bryan Abreu tomó el relevo y caminó al mexicano Alejandro Osuna antes de que el sencillo impulsor del cubano Adolis García como emergente pusiera el juego 6-5.

Abreu retiró a Cody Freeman con un elevado para terminar la entrada.

En el primer turno de la novena, Abreu permitió sencillos a Josh Mith y Heim. Con dos outs, ponchó a Higashioka para su séptimo salvamento.

El dominicano Yainer Díaz conectó un doble impulsor en una cuarta entrada de cuatro carreras de Houston que puso el duelo 6-0. El abridor de Texas, Merrill Kelly (12-8), permitió nueve hits y seis carreras en poco más de tres entradas.

Colton Gordon (5-4) permitió dos hits y una carrera en tres entradas de relevo para llevarse la victoria.

Por los Rangers, los mexicanos Téllez de 1-0 con una anotada, Osuna de 3-1. El cubano García de 1-1 con una remolcada.

Por los Astros, los dominicanos Peña de 3-3 con dos anotadas, Díaz de 4-1 con una anotada y una empujada, Sánchez de 2-1 con una anotada y dos producidas. Los boricuas Carlos Correa de 5-2, Víctor Caratini de 2-1 con una anotada. El venezolano Altuve de 2-1 con dos impulsadas.

Tags
Astros de HoustonCarlos CorreaLiga Americana
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 17 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: