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“Igor” González regresa como mánager al Béisbol Doble A: dirigirá a los Azucareros de Yabucoa

El exgrandesligas reemplazará a Edwards Guzmán, quien renunció sorpresivamente con marca positiva

23 de marzo de 2026 - 9:38 PM

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Juan "Igor" González estuvo al frente de los Mets de Guaynabo en la pasada temporada. (Suministrada / Federación de Béisbol)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Juan “Igor” González estuvo desempleado como dirigente del Béisbol Doble A por poco tiempo.

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El Nuevo Día supo que el exjugador de las Grandes Ligas asumirá la dirección de los Azucareros de Yabucoa, tras la sorpresiva renuncia de Edwards Guzmán, luego del revés en la jornada del viernes.

Este domingo, el jugador Carlos Dávila dirigió interinamente a los Azucareros, quienes salieron airosos ante Río Grande por final de 6-2.

Los Azucareros mejoraron su marca a 8-3. Son líderes en la Sección Sureste.

González comenzó la temporada sin dirigir en la liga, después de estar al mando de los Mets de Guaynabo en 2025. Anteriormente dirigió a Humacao y a Cayey, a quien llevó al campeonato en 2022 y al subcampeonato en 2023.

González fue parte del cuerpo técnico de Puerto Rico en el pasado Clásico Mundial de Béisbol.

Guzmán, por su lado, atravesaba su primera experiencia con los Azucareros, luego de dirigir a los Criollos de Caguas en pasadas temporadas en la pelota dominguera.

Guzmán, de paso, será el nuevo piloto de los Criollos en la Liga de Béisbol Roberto Clemente para el 2026-27. Venía de dirigir a los Gigantes de Carolina.

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Juan 'Igor' GonzálezBeisbol Doble AEdwards Guzmán
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