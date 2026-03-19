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Edwin Rodríguez debutará en la Doble A como dirigente con los Cachorros de Ponce

La Liga de Béisbol Superior Doble A reanuda su temporada tras un receso durante la celebración del Clásico Mundial de Béisbol

19 de marzo de 2026 - 5:46 PM

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Los Cachorros de Ponce regresaron al Béisbol Superior Doble A en 2023 tras una ausencia del circuito de 41 años. (Suministrada / FBPR)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El debut de Edwin Rodríguez como dirigente por primera vez en la Liga de Béisbol Superior Doble A con los Cachorros de Ponce, forma parte de la reanudación de la campaña 2026 cuando los sureños reciban la visita el viernes de los Próceres de Barranquitas.

La campaña entra a su quinto fin de semana de acción, una jornada que según informó la Federación de Béisbol de Puerto Rico, contará con 22 juegos en cartelera desde las 8:00 p.m., luego del receso por la celebración del Clásico Mundial de Béisbol.

En la tanda también verán acción los Patrulleros de San Sebastián, único equipo que se mantiene invicto con 9-0.

Rodríguez, primer dirigente que tuvo Puerto Rico en el béisbol de Grandes Ligas en 2010-2011, y quien luego estuvo al mando del equipo boricua en los Clásicos Mundiales de 2013 y 2017, tendrá su estreno en la Doble A en su natal Ponce, en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner.

Rodríguez es actualmente gerente gerenal de los Leones de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), función que ocupa desde el retorno de la franquicia a la liga invernal además de dirigirla en principio.

Otro dirigente que debutará este fin de semana es Elvin Acosta, quien tendrá su primera presentación al frente de los Cardenales de Lajas, que recibirán a los Piratas de Cabo Rojo en el Estadio Joe Basora.

En lo que respecta a San Sebastián, que está a las puertas de convertirse en el primer equipo clasificado a la postemporada, recibirá la visita en el Estadio Juan José “Tití” Beníquez de los Fundadores de Añasco.

Por los Patrulleros lanzará el derecho Anthony Borrero, quien tiene récord de 2-0 y lidera el torneo en efectividad (0.00), con 11 entradas trabajadas sin permitir anotaciones.

Anthony Borrero lidera el torneo en efectividad con 0.00 en 11 entradas, con los Patrulleros de San Sebastián.
Anthony Borrero lidera el torneo en efectividad con 0.00 en 11 entradas, con los Patrulleros de San Sebastián. (FBPR)

Otro de los choques más atractivos de la jornada será el encuentro por la primera posición de la sección Sureste entre los Jueyeros de Maunabo y los Azucareros de Yabucoa, programado para el Estadio Néstor Morales de Humacao.

Yabucoa encabeza la sección con marca de 7-1, mientras Maunabo le sigue en el segundo puesto con 6-2, gracias a una racha activa de cuatro victorias.

En el Este, los Artesanos de Las Piedras celebrarán su primer juego local de la temporada en el Estadio Francisco Negrón Díaz al recibir la visita de los campeones defensores Mulos de Juncos. Los abridores serán los derechos Rubén Ramírez, por Juncos, y Adalberto Flores, por los Artesanos.

La jornada del viernes también marcará el inicio de los cruces interseccionales entre las secciones Central y Sur, así como entre la Metro y la Norte.

Mientras, el sábado se celebrarán otros 22 partidos, y el domingo 11.

Juegos del viernes (8:00 pm)

  • Gurabo en Fajardo
  • Juncos en Las Piedras
  • Loíza en Río Grande
  • Humacao en Patillas
  • Maunabo vs. Yabucoa (en Humacao)
  • Añasco en San Sebastián
  • Aguadilla en Hormigueros
  • Yauco en Aguada
  • Cabo Rojo en Lajas
  • Sabana Grande en Peñuelas
  • Salinas en Comerío
  • Santa Isabel en Cayey
  • Caguas vs. Coamo (en Santa Isabel)
  • Aibonito vs. Guayama (en Arroyo)
  • Cidra vs. Juana Díaz (en Villalba)
  • Barranquitas en Ponce
  • Hatillo en Guaynabo
  • Utuado en Cataño
  • Florida en Dorado
  • Vega Baja vs. Camuy (en Isabela)
  • Vega Alta en Manatí
  • Carolina en Barceloneta
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Béisbol Superior Doble APonceSan SebastiánMulos de JuncosEdwin Rodríguez
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