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Puerto Rico recibirá $1.75 millones por su actuación en el Clásico Mundial de Béisbol

Ese dinero se desglosa en $750,000 por participar y $1,000,000 por adelantar hasta cuartos de final

18 de marzo de 2026 - 6:07 PM

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Cada jugador de la novena boricua recibirá la suma de $29,166. (Ramon "Tonito" Zayas)
Antolín Maldonado Ríos
Por Antolín Maldonado Ríos
Periodista de Deportes antolin.maldonado@gfrmedia.com

El crecimiento que ha tenido el Clásico Mundial de Béisbol como evento internacional deportivo, pero también desde el punto de vista comercial, se nota en los premios que recibirá no solo el campeón Venezuela, y el finalista, Estados Unidos, sino cada uno de los participantes.

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El miércoles el gerente de operaciones del equipo de Puerto Rico durante el Clásico Mundial 2026, Joey Solá, confirmó a El Nuevo Día la información que circuló temprano en el día en medios de Estados Unidos como el periódico USA Today, en el sentido de que cada uno de los 20 equipos recibirá $750,000 solo por participar.

Y como en ediciones pasadas, también se otorgarán bonos adicionales de acuerdo a la actuación que haya tenido cada selección, de manera escalonada dependiendo cuán lejos haya llegado en el torneo.

Los $750,000 por participar representan un aumento de más del doble respecto a los $300,000 que recibieron cada uno de los 20 equipos en el Clásico de 2023.

A pesar del dolor por la eliminación, el equipo tuvo un gesto de agradecimiento a la fanaticada boricua que fue mayoría en Houston. El dirigente Yadier Molina sale del terreno evidentemente afectado por la derrota.La afición se metió en el juego con la reacción de Puerto Rico, pero la alegría duraría poco.
1 / 15 | En imágenes: el Team Rubio termina en Houston su travesía en el Clásico Mundial. A pesar del dolor por la eliminación, el equipo tuvo un gesto de agradecimiento a la fanaticada boricua que fue mayoría en Houston. - Ramon "Tonito" Zayas

Adicional a eso, los equipos que adelantaron a cuartos de final recibieron $1 millón adicional, que fue el caso de Puerto Rico, por lo que su total final asciende a $1,750,000.

Su bolsa total, empero, pudo haber sido mayor si el Team Rubio hubiera adelantado como primero del Grupo A que jugó en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan.

“Canadá se llevó $2.4 millones por ganar el ‘pool’ de Puerto Rico”, explicó Solá a El Nuevo Día, detallando que ese fue su total, incluyendo los $750,000 base, más $1 millón por avanzar a la segunda ronda, y la diferencia por hacerlo como líder de grupo.

Para la edición 2023 el bono por jugar en cuartos de final fue de $400,000.

En cuanto a Venezuela, por coronarse campeón del Clásico por primera vez en su historia con su victoria 3-2 sobre Estados Unidos el martes, se llevará una bolsa de $6.75 millones, incluyendo el bono de $2.5 millones por ganar la final.

Solo por llegar al juego de campeonato, ya ambos equipos tenían asegurados $4.25 millones.

Solá aclaró que estos premios por país el Clásico Mundial los desembolsa a razón de la mitad para los jugadores, y la otra mitad para la federación nacional.

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La novena boricua queda eliminada en la fase de cuartos de final, después de caer 8-6 ante los italianos en Houston.

En otras palabras, que del premio de $1,750,000 para Puerto Rico como país, $875,000 son para el Team Rubio y la misma cantidad para la federación.

El gerente de operaciones explicó lo que dicta la norma del mismo torneo, que del monto de la federación sale la ganancia del dirigente, coaches y demás personal de apoyo.

La otra mitad se divide íntegramente entre los jugadores, que en el caso de Puerto Rico se traduce en $29,166 por pelotero.

Tags
Clásico Mundial de BéisbolPuerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Antolín Maldonado Ríos
Antolín Maldonado RíosArrow Icon
Periodista con más de 30 años de experiencia en prensa escrita, especializado en reportajes de investigación y artículos de análisis, presentando la otra cara de la información deportiva. Graduado en 1994 de...
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