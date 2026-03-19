A palo limpio: José Miranda y Nelson Velázquez pelean por un espacio en las Mayores

El jardinero Nelson Velázquez y el tercera base José Miranda están luciendo con el madero en sus respectivas organizaciones durante los juegos de pretemporada de las Grandes Ligas.

Ambos sobresalen entre un puñado de peloteros puertorriqueños no sembrados que buscan ganarse un espacio en el roster para el inicio de la campaña de las Mayores, el 25 de marzo.

Velázquez y Miranda entraron a la agencia libre a la conclusión de la pasada temporada y buscan otra oportunidad para jugar en las Mayores.

Velázquez firmó un contrato de liga menor con los Cardinals de San Luis el 26 de enero, por lo que su entrada al entrenamiento primaveral fue como invitado fuera de roster.

En tanto, Miranda, quien pactó también por un contrato de liga menor el 3 de enero, con los Padres de San Diego, ha vuelto a lucir ofensivamente como cuando debutó en las Mayores con los Twins de Minnesota en 2022.

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Velázquez, en su caso, debutó en las Mayores con los Cubs de Chicago en 2022 y jugó en Grandes Ligas hasta 2024 con Kansas City.

En 14 juegos de pretemporada, Velázquez ha castigado la pelota conectando cuatro cuadrangulares entre sus 12 imparables en 37 turnos, para promedio sólido de .324 con 10 carreras empujadas. Solo se ha ponchado tres veces y se ha adjudicado seis bases por bolas, contribuyendo a su alto porcentaje en base de .419. Tiene un OPS de 1.095.

Antes de esa actuación, Velázquez empujó 22 carreras en 38 juegos con los Criollos de Caguas en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, con bateo de .277.

Miranda, por su lado, está promediando .325, producto de 13 imparables en 40 turnos, con dos cuadrangulares y cuatro dobles en 18 juegos. Tiene nueve carreras empujadas y seis anotadas, con un porcentaje en base de .386, slugging de .575 y OPS de .961.

Otro que está bateando sobre .300, aunque en muchos menos juegos es Darell Hernáiz, jugador de cuadro de los Athletics y uno de los miembros del equipo de Puerto Rico que jugó en el Clásico Mundial de Béisbol hasta el sábado pasado.

Hernáiz solo ha aparecido en seis partidos, cinco de ellos antes de viajar a Puerto Rico para jugar en el Clásico por el ‘Team Rubio’.

Su bateo hasta el momento es de .429, con una carrera anotada y otra empujada. Cuatro de sus seis hits han sido dobletes, incluyendo uno el martes al reincorporarse a su equipo de los Athletics. Su porcentaje en base es de .500 en los pocos juegos que ha jugado. Y tiene 1.214 de OPS.

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El nombre de Hernáiz es uno mucho más conocido ahora para la afición boricua luego de ser el héroe del partido que Puerto Rico le ganó 4-3 a Panamá, gracias a su cuadrangular en la décima entrada que hizo estallar de emoción el Estadio Hiram Bithorn en San Juan.

Su compañero en los A’s, Carlos Cortés, quien también formó parte del equipo boricua durante el Clásico, está bateando .250 con una anotada. Solo ha visto acción en cinco juegos de exhibición.

En tanto, otro miembro del Team Rubio que está luciendo es Luis Vázquez, jugador de cuadro de los Orioles de Baltimore, que tiene bateo de .308 (13-4), con tres carreras impulsadas y dos anotadas en cinco desafíos.

Por su lado, el jardinero Trei Cruz, de los Tigers de Detroit, está participando del entrenamiento primaveral como parte del roster de 40 aunque no ha hecho su debut en las Grandes Ligas. En 17 juegos está bateando .278, producto de 10 imparables en 36 turnos. Tiene dos empujadas y una anotada.

Otros jugadores que están en busca de un espacio, como invitados fuera de roster, son el jugador de cuadro Vimael Machín, con los Rockies de Colorado, y el receptor Tomás Nido, con los Tigers.

Machín ha visto acción en 18 partidos y está bateando .212, con cinco anotadas, mientras Nido promedia .217 en 13 juegos, con un cuadrangular y cuatro empujadas.