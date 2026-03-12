Italia será el rival de Puerto Rico este sábado en la ronda de cuartos de final del Clásico
El partido comenzará a las 3:00 p.m. en Houston, mientras que Estados Unidos enfrentará a Canadá el viernes
12 de marzo de 2026 - 10:17 PM
Italia superó 9-1 a México en la acción del Grupo B y será el rival de Puerto Rico este sábado en la ronda de cuartos de final de este Clásico Mundial de Béisbol.
El partido del sábado comenzará a las 3:00 p.m. en el Daikin Park, hogar de los Astros de Houston.
El derecho Seth Lugo está programado para abrir el juego por los boricuas.
El grandesligas Vinni Pasquantino sacudió tres jonrones en el triunfo de Italia ante los mexicanos.
La victoria de los italianos también le dio el pase a Estados Unidos (3-1) a la segunda fase del torneo. México (2-2) quedó eliminado.
Los estadounidenses chocarán ante Canadá el viernes a las 7:00 p.m.
Los ganadores de ambos compromisos adelantarán a las semifinales en Miami.
Italia terminó invicto la fase de grupos con 4-0, al tiempo que Puerto Rico avanzó con 3-1, ocupando el segundo lugar del Grupo A.
What a shot of Vinnie Pasquantino's historic home run!— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 12, 2026
He is the first player in WBC HISTORY to hit 3-HR in a game! 🇮🇹😱 pic.twitter.com/fkRJmwFqJc
Canadá fue el líder con 3-1. Venció a Puerto Rico en la jornada del martes por final de 3-2.
Puerto Rico e Italia se verán las caras por tercera ocasión en la historia del torneo.
Los boricuas salieron airosos en los primeros dos compromisos: 4-3 en la segunda ronda en 2013; y 9-3 en la ronda inicial en 2017.
La novena boricua, dirigida por Yadier Molina, se eliminó en la cuartos de final en la edición de 2023 ante México en Miami. Buscará avanzar a las semifinales por primera vez desde el 2017.
Puerto Rico, en la historia, cuenta con dos subcampeonatos en 2013 y 2017.
El conjunto italiano fue la sorpresa mayúscula del grupo. Dio un tablazo el martes al sorprender a Estados Unidos, 8-6.
Italia cuenta con el boricua Jorge Posada como coach de bateo y con el jardinero de raíces puertorriqueñas Jac Caglianone.
Además de Pasquantino y Caglianone, Italia cuenta con el infielder Jon Berti y con los lanzadores Aaron Nola, Michael Lorenzen, Greg Weissert, Ron Marinaccio y el veterano Adam Ottavino.
Nolan fue el ganador ante México y Lorenzen ante Estados Unidos.
Italia abrió el torneo con una victoria ante Brasil, 8-0. Ese día, los europeos abrieron con el zurdo Sam Aldegheri, de la organización de los Angels de Los Ángeles.
Aldegheri tendría los días de descanso para enfrentar a los boricuas.
Italia también superó 7-4 a Gran Bretaña en su segundo choque, antes de sorprender a los estadounidenses.
