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Jacob Misiorowski abanica a 11 en el triunfo de los Brewers

En la derrota, el nipón Munetaka Murakami conectó un jonrón en su debut en las Grandes Ligas

26 de marzo de 2026 - 7:19 PM

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Jacob Misiorowski recibió la asignación para el día inaugural tras una movida temporada de novato en la que integró el equipo 'All-Star' de la Liga Nacional. (Kayla Wolf)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Jacob Misiorowski ponchó a 11 y permitió una carrera en cinco entradas, para que los Brewers de Milwaukee aplastaran el jueves 14-2 a los White Sox de Chicago.

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Jake Bauers conectó un jonrón de tres carreras, Sal Frelick produjo un cuadrangular de dos anotaciones y el venezolano William Contreras aportó un doble de tres carreras, para los Brewers que inician su búsqueda de un cuarto título consecutivo de la División Central de la Liga Nacional.

Chase Meidroth y Munetaka Murakami conectaron cuadrangulares solitarios por los White Sox.

Misiorowski, que cumple 24 años el 3 de abril, recibió la asignación para el día inaugural tras una movida temporada de novato en la que integró el equipo ‘All-Star’ de la Liga Nacional apenas cinco aperturas después de iniciar su carrera. Sus 11 ponches fueron la mayor cifra de un lanzador de los Brewers en un juego inaugural de temporada.

Milwaukee se fue al frente de manera definitiva al anotar cuatro carreras en la segunda entrada ante Shane Smith, quien lanzó en el sistema de ligas menores de los Brewers antes de que Chicago lo seleccionara en el draft de la Regla 5 en diciembre de 2024. Contreras coronó ese ataque con su doble de dos outs por la línea del jardín izquierdo que vació las bases.

Por los White Sox, los cubanos Miguel Vargas de 3-0, Edgar Quero de 3-0. Los venezolanos Lenyn Sosa de 2-0, Luisangel Acuña de 3-1.

Por los Brewers, los venezolanos William Contreras de 3-1 con una anotada y tres remolcadas, Luis Rengifo de 2-0.

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Brewers de MilwaukeeWhite Sox de ChicagoGrandes LigasMLB
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