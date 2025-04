La esperada serie documental de Netflix sobre los Red Sox de Boston , titulada “The Clubhouse: A Year With the Red Sox” , ha traído a la atención un tema doloroso y delicado: el del suicidio.

“Salía al terreno de juego y escuchaba: ‘Vuelve a la Triple A, no perteneces aquí‘. No sabían (la gente) cuánto me esforzaba”, compartió el jugador en entrevista con el director de la serie, Greg Whiteley. “No soportaba decirme a mí mismo lo mal que lo hacía todos los días”, añadió.

“Llegué a un punto en el que estaba sentado en mi habitación, tenía mi rifle y tenía una bala y apreté el gatillo, y el arma hizo clic, pero no pasó nada. Entonces, hasta el día de hoy, creo que Dios simplemente no me dejó quitarme la vida porque sinceramente no sé por qué no se disparó”, agregó.