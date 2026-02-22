Opinión
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

José Alvarado queda fuera del Clásico Mundial de Béisbol por problemas con el seguro

El venezolano se une a figuras como Francisco Lindor y Carlos Correa, fuera del torneo por restricciones en la cobertura

22 de febrero de 2026 - 7:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Alvarado, de los Phillies de Filadelfia, trabaja en el campamento de primavera del equipo. (Matt Slocum)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Clearwater, Florida - El zurdo de los Phillies de Filadelfia José Alvarado anunció en redes sociales el domingo que problemas con el seguro le impedirán representar a Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol.

RELACIONADAS

Alvarado escribió en un mensaje en Instagram que la noticia “me entristece profundamente”.

“El seguro requerido para mi participación no fue aprobado. Esta es una situación que está fuera de mi control y sin duda me llena de tristeza y es difícil de entender. Tenía la esperanza y el compromiso de volver a vestir la camiseta de mi país por tercera vez consecutiva. Representar a Venezuela siempre ha sido uno de los mayores honores de mi carrera”, agregó.

El torneo se disputará del 5 al 17 de marzo en Tokio, Houston, San Juan, Puerto Rico, y Miami, donde se jugará la final.

Alvarado es el más reciente jugador al que se le ha impedido participar en el Clásico por problemas con el seguro. Francisco Lindor y Carlos Correa quedaron fuera de la plantilla de Puerto Rico por cuestiones de seguro. José Altuve tampoco fue incluido en el equipo de Venezuela.

El torneo es copropiedad de las Grandes Ligas de Béisbol y la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol, y el seguro lo proporciona National Financial Partners.

Alvarado, de 30 años, tuvo una efectividad de 3.81 y siete salvamentos en 28 juegos con Filadelfia la temporada pasada. Cumplió una suspensión de 80 juegos por violar la política del béisbol sobre drogas para mejorar el rendimiento. Fue suspendido el 18 de mayo tras dar positivo en una prueba por testosterona externa.

El presidente de operaciones de béisbol de los Phillies, Dave Dombrowski, manifestó que el resultado positivo se debió a un medicamento para bajar de peso que Alvarado tomó durante la temporada baja.

