25 de septiembre de 2025
82°nubes rotas
DeportesBéisbol
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

José Berríos a la lista de lesionados por primera vez en 10 años de carrera en MLB

Es abridor puertorriqueño de los Blue Jays de Toronto, quien fue relegado al bullpen, lidia con una inflamación en el codo derecho

25 de septiembre de 2025 - 6:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Berríos sumó 30 aperturas en la temporada regular 2025 de MLB. (Jon Blacker)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

José Berríos está en la lista de lesionados por primera vez en su carrera de Grandes Ligas.

RELACIONADAS

El abridor puertorriqueño de los Blue Jays de Toronto, de 31 años, lidia con una inflamación en el codo derecho, dijo el jueves el dirigente de la novena John Schneider a Keegan Matheson, de MLB.com.

El mentor agregó que Berríos lleva tiempo con la molestia. Será reemplazado por Paxton Schultz.

Esta semana, los Blue Jays relegaron al bayamonés al bullpen, algo también inédito en la trayectoria de “la Makina”, debido a un pobre desempeño en los últimos meses.

El miércoles en la derrota, 7-1, contra los Red Sox de Boston, Berríos permitió tres carreras como relevista.

“Veremos qué dice la resonancia magnética, pero probablemente esté relacionado de alguna manera con el repertorio”, dijo Schneider.

“Idealmente, no estamos intentando poner a José en el bullpen. Si su repertorio de lanzamientos es como en años anteriores, probablemente no estemos hablando de eso. Veremos qué dice la resonancia magnética sobre cómo se relaciona todo esto, pero definitivamente lidiaba (con la molestia)”, agregó.

Berríos es uno de los brazos más consistentes en las Mayores.

En seis de sus 10 temporadas, registró 32 aperturas. En 2025, sumaba 30. En total, acumula 1,571 2/3 de entradas lanzadas.

En julio, vio su efectividad elevarse a 5.83 en seis aperturas con marca de 3-1. En agosto, estuvo en 4.84 en cuatro salidas.

Este años, Berríos registró marca de 9-5 con efectividad de 4.17 y un WHIP de 1.30.

La última vez que Berríos estuvo en la lista de lesionados fue en las ligas menores en 2014 con los Twins de Minnesota. Berríos atraviesa por un pacto de siete años y $131 millones con Toronto, donde fue cambiado en 2021.

“Es algo incómodo porque es la primera vez, como si lanzara desde el bullpen. Se le dio bien la conversación. Solo quiere entender qué está pasando. Ha sido una segunda mitad extraña para él. La conversación no fue nada difícil en el intercambio con él. Lo entendió, pero es incómodo porque ha sido muy consistente”, indicó Schneider.

Los Blue Jays aseguraron un puesto en la postemporada por primera vez desde 2023.

Intentan ganar la División Este de la Liga Americana. Está igualados con los Yankees de Nueva York, 90-78, cuando restan nueve juegos de temporada. Toronto es dueño del desempate.

José BerríosBlue Jays de TorontoMLBGrandes Ligas
