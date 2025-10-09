José Berríos abrirá un complejo deportivo en Bayamón con su fundación La Mákina

El 2025 marcará otro capítulo significativo en la labor comunitaria del lanzador puertorriqueño José Berríos, quien anunció que inaugurará a inicios del próximo año un nuevo complejo deportivo en Bayamón como parte de las iniciativas de la Fundación La Mákina.

El centro, que estará localizado en Flamboyan Gardens, contará con tres parques de béisbol, una caja de bateo al aire libre, otra techada y un gimnasio, donde se ofrecerán programas de desarrollo atlético, torneos, clínicas y eventos comunitarios.

El proyecto -que cuenta con el respaldo del alcalde Ramón Luis Rivera Cruz- se perfila como un espacio clave para fomentar la práctica deportiva y fortalecer el trabajo social que la fundación realiza desde su creación.

“El trabajo que hemos realizado este año es muy especial para nosotros, porque no solo nuestra organización sigue creciendo, sino también el impacto que generamos en la comunidad”, expresó Sammy Zapata, director ejecutivo de la Fundación La Mákina.

PUBLICIDAD

El complejo deportivo, ubicado en Flamboyán Gardens, será inaugurado a inicios del año entrante. (Suministrada)

“José, nuestro equipo y yo estamos sumamente felices con los resultados de todas las clínicas y eventos que hemos celebrado. Nuestro objetivo es brindar herramientas y orientación a cada uno de los jóvenes que impactamos. Manténganse atentos, porque tenemos muchos más eventos y proyectos en camino”, agregó en declaraciones escritas.

Durante este año, la Fundación La Mákina ha celebrado 25 eventos en distintas comunidades de Puerto Rico a través de tres programas principales: Clínicas Challenger, Girls At Bat y Clínicas RBI. Más de 1,500 jóvenes participaron en estas iniciativas desarrolladas entre febrero y julio en municipios como San Juan, Cataño, Las Piedras, Barceloneta, Guayama, Ceiba, Naguabo, Santa Isabel, Mayagüez y Toa Baja.

Además de su impacto en Puerto Rico, la fundación ha extendido su labor internacional con la iniciativa “El Dream”, mediante la cual se han celebrado varios eventos en Canadá.