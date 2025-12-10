José Berríos siente que aún pertenece a la rotación de abridores de los Blue Jays

Kevin Gausman, Dylan Cease, Shane Bieber, Trey Yesavage y José Berríos.

No necesariamente en ese orden, pero el lanzador bayamonés espera estar en esa rotación de cinco lanzadores de los Blue Jays de Toronto en la temporada 2026.

Así lo dijo el miércoles en breves palabras durante su conferencia que prensa en la que dio detalles de la edición 2025 del Home Run Derby de la Fundación La Makina este próximo sábado en el Estadio Roberto Clemente de Carolina.

Berríos no terminó la temporada lanzando con los Blue Jays. Tras una primera aparición como relevista en la parte final de la fase regular, Berríos entró a la lista de lesionados por primera vez en su carrera. Se lastimó el codo derecho. No fue operado.

Esto le impidió formar parte de la rotación en la primera serie de playoffs ante los Yankees. Y luego tampoco estuvo en los rosters de la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante Seattle ni en la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles.

Además de Gausman, Yesavage, Bieber y Cease, los Blue Jays cuentan con otros brazos que pueden luchar por un espacio en la rotación como Cody Ponce y Eric Lauer.

En la temporada muerta, Berríos trabaja en la rehabilitación del codo con un solo objetivo.

“Si todo sigue como va, recuperándome de la mejor manera, entiendo que seré parte de los cinco abridores para la temporada 2026″, afirmó Berríos, quien empezó la campaña como el número uno en la rotación de los Blue Jays.

Berríos no tuvo su mejor temporada. Ganó menos de 10 juegos (9-5) con efectividad de 4.17 en 31 aperturas. Y desde principios de julio hasta el final de la temporada regular tuvo efectividad de 5.37. Esto llevó al equipo a moverlo al bullpen luego de su última apertura. A Berríos no le agradó la movida y luego surgió la lesión.

Y en las reuniones invernales en Orlando, el gerente general Ross Atkins dio a conocer públicamente que Berríos había tomado la decisión de alejarse del equipo durante la Serie Mundial. Atkins dijo que para Berríos no era fácil verse fuera de la rotación.

Cuestionado sobre las declaraciones de Atkins, el boricua -que ha jugado la mitad de su carrera de 10 temporadas en Toronto- respondió que leyó lo que el gerencial comentó y no lo refutó.

“Realmente, como atleta y competidor, entiendo el negocio. Reconozco que esa es su manera de verlo y se lo respeto. Él (Atkins) es el gerente, el líder del equipo. Lo vio así y se le respeta”, respondió.

Berríos admitió que fue “frustrante” no poder lanzar en los playoffs, pero que se “disfrutó” junto a sus hijos el desempeño de sus compañeros al ver los partidos de la Serie Mundial. Los Blue Jays cayeron en siete partidos ante los Dodgers.

Berríos, quien va a cumplir 32 años durante la temporada 2026, se dirige a su undécima temporada en las Grandes Ligas y a su antepenúltimo año del contrato de siete temporadas por $131 millones que firmó con los Blue Jays en el 2022.

Berríos tiene una cláusula para salir de su contrato a la conclusión de la temporada de 2026.

En tanto, Toronto no se quedó de brazos cruzados y adquirió a Cease, que ha hecho al menos 32 salidas en cada una de las últimas cinco temporadas, para fortalecer su plantilla.

Sobre su lesión, Berríos abundó que sintió dolor todo el año en el codo y que decidió someterse a una prueba de MRI tarde en la temporada para conocer los detalles de la inflamación.

Añadió que progresa todos los días en su rehabilitación de camino al campamento primaveral y luego al Clásico Mundial de Béisbol en marzo de 2026.

No mencionó la posibilidad de lanzar con los Indios de Mayagüez en la pelota invernal.