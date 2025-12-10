Jose Berríos vuelve a juntar una “máquina” de estrellas para su Home Run Derby

Edwin “Sugar” Díaz, Francisco “Paquito” Lindor, Iván Rodríguez, Félix “Tito” Trinidad y Amanda Serrano fueron anunciados entre las estrellas que este sábado verán acción en el Home Run Derby de la Fundación La Makina, iniciativa del lanzador bayamonés José Orlando Berríos.

Con estas figuras y otras más, el evento se celebrará este sábado en el Estadio Roberto Clemente, de Carolina, desde las 2:00 p.m. Los boletos están disponibles en Ticketera, a beneficio de los niños y jóvenes que el jugador de los Blue Jays de Toronto desea impactar mediante la fundación.

“Estamos contentos y orgullosos porque hemos podido impactar a muchas vidas y niños. Aquí tenemos a dos”, dijo Berríos en conferencia de prensa, señalando a los capitanes de equipos del Home Run Derby, Daniel Santiago y Gabriel Torres, ambos jóvenes con Síndrome de Down.

“Estamos contentos con el apoyo que han dado”, agregó al mencionar a auspiciadores y sedes del evento. “Esperamos seguir bendiciendo vidas. Ese es el propósito”, agregó.

Dirán también presente Javier “El Mago” Báez, Benito Santiago, el otrora dirigente del 'Team Rubio’ Edwin Rodríguez y el derecho de los Yankees de Nueva York Fernando Cruz, así como los exjugadores Alexis Ríos, Joel Piñeiro, Jesús “Motorita” Feliciano y J.C. Romero, además de diversas celebridades.

Los participantes estarán divididos en dos equipos: el Team La Makina, liderado por Berríos, y el Team Sugar, encabezado por el taponero que lleva ese apodo, quien no estuvo presente en la conferencia de prensa tras su firma con los Dodgers de Los Ángeles.

Clínicas para niños

Aparte del Home Run Derby, la actividad incluirá una clínica para niños y jóvenes de residenciales de Puerto Rico. Serán 50 peloteros seleccionados por los líderes recreativos de sus respectivos complejos, quienes recibirán adiestramiento de estrellas de MLB en el Estadio Roberto Clemente, informó la secretaria del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, Ciari Pérez Peña.

Berríos también se mostró complacido de poder apoyar a la juventud puertorriqueña a través del béisbol. “Lo que queremos es que se identifiquen con nosotros, que nos vean, que sepan que lo pueden lograr”, dijo.

Brooke Nelson, Elvis Crespo, Saudy Rivera, Johnny Lozada, Molusco, Gongo Fishing, D.OZi, Eix, Jay Fonseca, Wisin, Deddie Romero y Ken-Y igualmente participarán del espectáculo, según se informó en la conferencia de prensa.

La Fundación La Makina anunció recientemente la operación del que fuera el complejo de Raiders Baseball en Bayamón. Durante años, la organización ha ayudado a la juventud mediante tres programas, entre ellos Baseball Challenger y R.B.I.

El director de la fundación, Samuel Zapata, destacó el crecimiento de los programas gracias a su impacto.