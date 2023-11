La última vez que José “Cheo” Rosado trabajó de coach en la pelota invernal puertorriqueña fue entre 2011 y 2014 con los Gigantes de Carolina.

Desde entonces, su carrera como entrenador de pitcheo lo ha llevado a laborar por una década con los Yankees de Nueva York en el sistema de liga menor; en la liga profesional venezolana (Cardenales de Lara) y en Corea del Sur (Hanwha Eagles).

Rosado, un exlanzador de Grandes Ligas, está de vuelta en la isla nueve años después, ahora como coach de los Cangrejeros de Santurce y ante la posibilidad de convertirse en el coach de bullpen de los Mets de Nueva York, bajo la nueva dirección del mánager venezolano, Carlos Mendoza.

“Superhumilde por haber recibido la invitación por la franquicia. Igual a Wilfredo Romero (dirigente venezolano) por permitirme ser parte del staff y estar aquí dando un poco de la pasión que uno siente por este trabajo”, dijo Rosado, quien ha sido parte del cuerpo técnico de Puerto Rico en los últimos tres Clásicos Mundiales de Béisbol, a El Nuevo Día.

“Cuando trabajé con los Yankees, era un poco complicado estar en el béisbol invernal ya que dura hasta finales de noviembre. Para el 2016, las puertas se abrieron en Venezuela. Una cultura totalmente diferente, un béisbol que sigue siendo del Caribe. Después, por los horizontes de Corea, una experiencia que me ha formado aún más con visiones diferentes para enseñarle a los muchachos”, contó.

Rosado fue un abridor zurdo por cinco temporadas con los Royals de Kansas City en las Mayores, siendo Jugador Todo-Estrella en dos ocasiones. Múltiples lesiones en su brazo limitaron su carrera como jugador.

Estar de vuelta en los parques de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) inunda de buenos recuerdos al doradeño, de 49 años. Acredita la experiencia adquirida en el torneo local a su formación como lanzador, tirando para los Indios de Mayagüez.

Rosado resaltó la presión de competir en la liga en la década de los noventa, con múltiples grandesligas que jugaban ante una mayor fanaticada a la que se ve en los estadios en la actualidad.

“Fue todo para mí. Todo comenzó en 1994, año en el cual el tipo de juego que se jugaba, sin desprestigiar el juego de ahora, se sumaba la fanaticada en cada juego. Te llevaba a ti a madurar y a crecer en el control de emociones y las caídas. Con la atmósfera de menos magnitud -contrario a la que antes se jugaba- puede ser más llevadero. Pero, cuando te ve diariamente 8,000 a 10,000 personas compitiendo contra Carlos Delgado, Carlos Baerga, Iván Rodríguez, Javy López, Igor González y Bernie Williams... todos conocemos la cepa de los noventa”, recordó.

“Y yo con los Indios, ser de la cepa de Wilfredo Cordero (actual dirigente de Mayaguez), José “Pito” Hernández, Tony Valentín, Pedro Muñoz y todos los muchachos que nos acompañaron en aquellos años. En la parte de lanzadores, un Julio “Tato”, Valera, “Mambo” De León, Juan Agosto, Miguel Alicea y Michael Pérez. Fue todo para mí. Me ayudó a avanzar en las ligas menores. Fue corto mi tiempo ahí debido a la madurez que adquirí en esta liga. Le debo a esta liga lo que hoy soy. Como jugador una vez y ahora en la faceta de coach”, añadió Rosado, quie fue reclamado en el sorteo de novatos en 1994 y debutó en las Mayores en 1996.

Contactado por los Mets

Rosado confirmó a El Nuevo Día que fue contactado por los Mets para formar parte del cuerpo técnico de Mendoza.

Rosado y Mendoza se conocen de sus tiempos trabajando en las Menores como coaches de los Yankees. Desde 2019, Mendoza fungió como coach de banca de los Bombarderos del Bronx, bajo el mandato del piloto Aaron Boone.

Este mes, fue anunciado como nuevo dirigente de los Mets para sustituir al veterano Buck Showalter.

“Es un privilegio ser considerado en este proceso que se lleva a cabo. No hay duda de que el compromiso de la gerencia de los Mets es traer y rodear a Mendoza con el mejor staff que ellos puedan traer. Me siento preparado en poder realizar el trabajo sin olvidar que me mantengo hambriento y humilde de seguir creciendo y aprendiendo. Estamos en el proceso. Ahora les toca a ellos tomar la decisión”, expresó Rosado.

Según el periodista Andy Martino, A.J. Sager, quien ha laborado como instructor de pitcheo de los Tigers de Detroit, esto otro candidato para el puesto de coach de bullpen de los Mets.