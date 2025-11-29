José Miranda y Jovani Morán se integrarán a los Criollos de Caguas

Los Criollos de Caguas fortalecerán su plantilla en los venideros días con las integraciones del antesalista José Miranda y el relevista zurdo Jovani Morán, ambos con experiencia en las Grandes Ligas.

Miranda estará activo desde este domingo, mientras Morán debutará este martes, informó el gerente general del equipo, Jesús “Motorita” Feliciano.

La entrada de Miranda representará su retorno a la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente tras cuatro temporadas ausente.

En su primera presentación en Puerto Rico fue galardonado como el Novato del Año 2020-21 y fue figura importante del campeonato conquistado por los Criollos en dicha temporada.

En las Mayores, Miranda jugó cuatro temporadas con los Twins.

Recientemente, fue dejado en libertad por los Twins, tras pasar la mayor parte de la temporada 2025 en Triple A.

Por su parte, Morán tendrá su primera participación en Puerto Rico. El lanzador de los Red Sox de Boston acumula también cuatro temporadas de experiencia en las Mayores.

En el pasado fue compañero de equipo de Miranda en Minnesota, donde lanzó en tres temporadas.