DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

José Miranda y Jovani Morán se integrarán a los Criollos de Caguas

El antesalista lo hará este domingo y el relevista zurdo este martes para tratar de ayudar a la Yegüita que marcha con marca de 5-10

29 de noviembre de 2025 - 11:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Miranda (26) lleva cuatro temporadas sin jugar con los Criollos. (Archivo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Criollos de Caguas fortalecerán su plantilla en los venideros días con las integraciones del antesalista José Miranda y el relevista zurdo Jovani Morán, ambos con experiencia en las Grandes Ligas.

Miranda estará activo desde este domingo, mientras Morán debutará este martes, informó el gerente general del equipo, Jesús “Motorita” Feliciano.

La entrada de Miranda representará su retorno a la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente tras cuatro temporadas ausente.

En su primera presentación en Puerto Rico fue galardonado como el Novato del Año 2020-21 y fue figura importante del campeonato conquistado por los Criollos en dicha temporada.

En las Mayores, Miranda jugó cuatro temporadas con los Twins.

Recientemente, fue dejado en libertad por los Twins, tras pasar la mayor parte de la temporada 2025 en Triple A.

Por su parte, Morán tendrá su primera participación en Puerto Rico. El lanzador de los Red Sox de Boston acumula también cuatro temporadas de experiencia en las Mayores.

En el pasado fue compañero de equipo de Miranda en Minnesota, donde lanzó en tres temporadas.

Caguas empata en la quinta posición con San Juan con marca de 5-10.

José MirandaCriollos de CaguasLiga de Béisbol Profesional Roberto Clemente
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
