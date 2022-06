Nueva York - Josh Donaldson se sintió lastimado al considerar que sus compañeros de los Yankees de Nueva York no lo apoyaron tras su comentario al astro de los White Sox Tim Anderson sobre Jackie Robinson, una expresión que el mánager de Chicago Tony La Russa tachó de racista.

Donaldson fue suspendido un encuentro por la MLB tras hacer varias referencias a Robinson al hablar con Anderson el 21 de mayo. El pelotero apeló la sanción.

Anderson dijo que estaba de acuerdo con La Russa, y varios compañeros de Donaldson en los Yankees consideraron que el comentario fue inadecuado.

El mánager de los Yankees Aaron Boone dijo: “Esta es sólo mi opinión— es algo a lo que no tenemos que llegar”.

Aaron Judge, bateador estelar de Nueva York dijo: “No creo que sea lo correcto hacer eso ahí”.

“Creo que fue difícil de escuchar, por supuesto, solo por el hecho de que estoy orgulloso de ser un buen compañero y en todos los lugares a los que he ido, cada organización de la que he sido parte, menos Oakland, me han ofrecido extensiones, quieren que me quede”, comentó Donaldson durante la práctica de bateo del miércoles, horas antes de que se cancelara el juego ante los Angels por lluvia.

Tres veces elegido al Juego de Estrellas y el Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2015 con Toronto, Donaldson, de 36 años, reconoció que le habían sorprendido las críticas del relevista de los White Sox Liam Hendricks, su excompañero, quien dijo que no es su “admirador”.

Donaldson indicó que Hendricks nunca dijo tener un problema cuando se reunieron en el estacionamiento afuera del estadio.

Tim Anderson estuvo de acuerdo con su dirigente Tony La Russa, quien tildó de racista el comentario de Josh Donaldson al gritarle 'Jackie Robinson'. (Tony Dejak)

La semana pasada, Donaldson se disculpó públicamente con la familia de Robinson.

“Creo que todos querían decir algo, pero no saben lo que siento realmente”, comentó Donaldson. “Me siento mal con la familia Robinson —nunca quise que sintieran que su nombre estaba siendo relacionado con algo negativo. Es por eso que me disculpé”.

Inistió en que Anderson “posiblemente malinterpretó” la referencia, pero dijo que “no ha tenido oportunidad de hablar con él”.

Donaldson molestó a Chicago la temporada pasada cuando dijo que Lucas Giolito se benefició del uso de sustancias pegajosas ilegales. Dijo que dejará de hablar sobre los White Sox.

Los Yankees adquirieron esta temporada a Donaldson, quien milita en su sexto equipo en las Grandes Ligas. Promedia .238 al bate, con cinco jonrones y 15 remolcadas en 37 juegos.

Está en la lista de lesionados con una inflamación en el hombro, aunque podría quedar en activo el domingo.