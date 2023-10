Cayey – El dirigente de los Toritos de Cayey, Juan “Igor” González, felicitó el domingo a los nuevos campeones del Béisbol Superior Doble A, los Arenosos de Camuy, y aseguró no estar decepcionado tras no conseguir su tercer título al hilo como mánager.

Sus Toritos sucumbieron como local, 12-6, en el séptimo juego de la final ante los Arenosos, celebrado en el Estadio Pedro Montañez.

“Gracias a Dios antes que todo”, inició diciendo González desde el camerino de Cayey.

“Nosotros dimos el máximo. No tuvimos el pitcheo durante todo el año. Los colegiales no pudieron venir. Pero al final, no hay excusa. Se perdió dignamente en el Juego 7. No era el tiempo de nosotros. Hay que tener la cabeza arriba. No hay que sentirse mal. Todo el tiempo no se puede ganar. Los muchachos dieron la milla extra. Por eso somos los campeones”, destacó.

Tras el revés, González no pudo emular a José ‘Chemane’ Carradero y Víctor ‘Vitín’ Meléndez, como los únicos dirigentes en agenciarse de tres campeonatos consecutivos en la historia de la Doble A.

“Se supone que uno defienda la casa. Pero es parte del juego. Se trabajó duro. Ellos jugaron mejor que nosotros”, señaló.

La derrota de los Toritos, además, extendió la racha de campeones que no revalidan en la competición a más de una década.

“Hay que mantenerse positivo. Es muy temprano para hablar si regreso al equipo o no (al equipo). Apenas estamos terminando. No sé, es muy prematuro. Falta mucho tiempo. Estoy tranquilo. Necesito mi espacio también. Esta es mi vida. Siempre doy el máximo. De las victorias y derrotas se aprende”, sostuvo González.

“Cuando un equipo como Camuy, que tiene una alineación temible, lleva tanto sin ganar… El hambre y deseo. Eso pasa. Nos batearon como quisieron. Es parte del juego. Se luchó, pero hay que tener la cabeza en alto”, sentenció.