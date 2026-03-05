Juego a juego: todos los resultados de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol desde 2006
La novena puertorriqueña figura en la segunda posición con más victorias en la historia del certamen
5 de marzo de 2026 - 11:10 PM
Aunque no ha ganado aún un título de campeón en el Clásico Mundial de Béisbol, Puerto Rico ha sido el segundo país que más juegos ha ganado en la historia del torneo desde su creación en 2006, solo superado por Japón.
Sumando todos los juegos de la fase de grupos y las rondas posteriores, e incluyendo las finales, Japón marca el paso con 30 victorias.
Los japoneses, de paso, son los que más campeonatos han obtenido con tres en cinco ediciones, el más reciente el de 2023, por lo que llegan a la edición que inicia esta semana como monarcas defensores.
En tanto, Puerto Rico, que ha sido subcampeón en dos ocasiones en 2013 y 2017, le sigue en la lista de victorias con 23, siendo su mejor demostración la de 2017 cuando jugaron para 7-1, perdiendo solo en la final contra Estados Unidos.
Estados Unidos y República Dominicana siguen con 21 y 20 triunfos, respectivamente. Ambos han ganado un campeonato.
A continuación un resumen de cómo han jugado los boricuas en cada uno de los cinco Clásicos anteriores, incluyendo las plantillas de jugadores en cada edición.
Roster
● Lanzadores : Javier Vázquez, Joel Piñeiro, Orlando Román, Dicky González, Willie Collazo, Federico Báez, Fernando Cabrera, Kiko Calero, Iván Maldonado, JC Romero, José Santiago, Chris Rojas, Josué Matos, Pedro Feliciano
● Receptores : Iván Rodríguez y Yadier Molina
● Jugadores de cuadro : Alex Cintrón, Alex Cora, Carlos Delgado, Rubén Gotay, Javy López, Eduardo Pérez, Javier Valentín, José Tony Valentín
● Jardineros : Bernie Williams, Carlos Beltrán, Alexis Ríos, Cheíto Cruz, Ricky Ledée, Luis Matos
● Dirigente : Cheíto Oquendo.
Resultados
PR 3-0 en 1ra ronda - Grupo C
● PR 2, Panamá 1
● PR 8, Holanda 3
● PR 12, Cuba 2
PR 1-2 en 2da ronda (4tos final - round robin)
● PR 7, Dominicana 1
● PR 0, Venezuela 6
● PR 3, Cuba 4 (eliminado)
Roster
● Lanzadores : Giancarlo Alvarado, Fernando Cabrera, Pedro Feliciano, Nelson Figueroa, Carlos Gutiérrez, Javier López, Iván Maldonado, Saúl Rivera, Orlando Román, JC Romero, Ian Snell, Jonathan Sánchez, Javier Vázquez
● Receptores : Iván Rodríguez, Yadier Molina, Geovany Soto
● Jugadores de cuadro : Mike Avilés, Carlos Delgado, Felipe López, Alex Cora, Andy González, Ramón Vázquez
● Jardineros : Bernie Williams, Carlos Beltrán, Alexis Ríos, Hiram Bocachica, Jesús Feliciano
● Dirigente : Cheíto Oquendo
Resultados
PR 3-0 en 1ra ronda - Grupo D (doble eliminación modificada)
● PR 7, Panamá 0
● PR 3, Holanda 1
● PR 5, Holanda 0
PR 1-2 en 2da ronda - Pool 2 (doble elim. modif.)
● PR 11, EE.UU. 1
● PR 0, Venezuela 2
● PR 5, EE.UU. 6 (eliminado)
CMB 2013
Roster
● Lanzadores : Giancarlo Alvarado, José Berríos, Hiram Burgos, Fernando Cabrera, Xavier Cedeño, José de la Torre, Nelson Figueroa, Randy Fontánez, Efraín Nieves, Orlando Román, JC Romero, Andrés Santiago, Mario Santiago, Giovanni Soto
● Receptores : Yadier Molina, Cheo Molina
● Jugadores de cuadro : Mike Avilés, Irving Falú, Luis Wicho Figueroa, Andy González, Martín Maldonado, Carlos Rivera, Pedro Valdés
● Jardineros : Jesús Feliciano, Andrés Pagán, Alexis Ríos, Eddie Rosario, Carlos Beltrán
● Dirigente : Edwin Rodríguez
Resultados
PR 2-1 en 1ra ronda - Grupo C
● PR 3, España 0
● PR 6, Venezuela 3
● PR 2, Dominicana 4
PR 2-2 en 2da ronda - Pool 2 (4tos de final / doble elim. modif.)
● PR 1, EE.UU 7
● PR 4, Italia 3
● PR 4, EE.UU. 3
● PR 0, Dominicana 2
PR en semifinales
● PR 3, Japón 1
PR en la final
● PR 0, Dominicana 3 (subcampeonato)
Roster
● Lanzadores : Seth Lugo, José Berríos, José de León, Hiram Burgos, Edwin “Sugar” Díaz, Alex Claudio, Joe Colón, Joe Jiménez, Jorge López, Miguel Mejía, Emilio Pagán, Orlando Román, JC Romero, Héctor Santiago, Giovanni Soto
● Receptores : Yadier Molina, Roberto “Bebo” Pérez, René Rivera
● Jugadores de cuadro : Mike Avilés, Javier Báez, Carlos Correa, Francisco Lindor, TJ Rivera, Kennys Vargas
● Jardineros : Carlos Beltrán, Ángel Pagán, Kike Hernández, Eddie Rosario, Reymond Fuentes
● Dirigente : Edwin Rodríguez
Resultados
PR 3-0 en 1ra ronda - Grupo D
● PR 11, Venezuela 0
● PR 9, México 4
● PR 9, Italia 3
PR en 2da ronda - Pool 1 (cuartos de final)
● PR 3, Dominicana 1
● PR 6, EE.UU. 5
● PR 13, Venezuela 2
PR en semifinales
● PR 4, Países Bajos 3
PR en la final
● PR 0, EE.UU. 8 (subcampeonato)
Roster
● Lanzadores : José Berríos, José de León, Marcus Stroman, Héctor Santiago, Fernando Cruz, Edwin “Sugar” Díaz, Alexis Díaz, Jorge López, Anthony Maldonado, Jovani Morán, Nicholas Padilla, Emilio Pagán, Dereck Rodríguez, Yacksel Ríos, Duane Underwood
● Receptores : Martín “Machete” Maldonado, Christian Vázquez, MJ Meléndez
● Jugadores de cuadro : Francisco Lindor, Javier Báez, Kike Hernández, Emmanuel Rivera, Neftalí Soto, Vimael Machín, Edwin Díaz
● Jardineros : Eddie Rosario, Nelson Velázquez, Henry Ramos, Johneshwy Fargas
● Dirigente : Yadier Molina
Resultados
PR 3-1 en 1ra ronda - Grupo D
● PR 9, Nicaragua 1
● PR 6, Venezuela 9
● PR 10, Israel 0
● PR 5, Dominicana 2
PR en cuartos de final
● PR 4, México 5 (eliminado)
