Kike Hernández continúa festejando la firma de “Sugar” Díaz con los Dodgers

Nota del editor: Sigue toda la emoción del Clásico Mundial de Béisbol en nuestro sitio especial.

--------

Ahora que el jardinero de los Dodgers de Los Ángeles en las Grandes Ligas, Kike Hernández, tendrá unos días para compartir sin presiones con sus compañeros del Team Rubio durante la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico, serán muchas las ocasiones que tendrá para conversar con su nuevo compañero en los bicampeones de la Serie Mundial, Edwin “Sugar” Díaz.

Ya tuvo oportunidad de hacerlo durante los entrenamientos primaverales de los Dodgers en Glendale, Arizona desde mediados de febrero, y aunque no revela lo que hablaron allá, en San Juan debería aprovechar para pedirle una comisión por el contrato que los Dodgers le extendieron durante el periodo muerto, por tres temporadas y $69 millones.

PUBLICIDAD

“Para mí tremendo. Siempre que puedo tener un puertorriqueño (en el equipo)... no he podido tener la dicha de jugar con muchos. Jugué con José de León, jugué con Eddie Rosario por dos días el año pasado, con Edwin Ríos un ratito. Para mí obviamente supercontento de tener a Edwin, por muchas razones”, dijo Hernández a preguntas de El Nuevo Día durante un aparte con la prensa en el terreno del Estadio Hiram Bithorn este viernes en la antesala al partido contra Colombia.

Kike Hernández viajó a la isla para acompañar al equipo boricua. (Xavier Araújo)

Hasta el 2025, el lanzador cerrador perteneció a la organización de los Mets de Nueva York, con quienes firmó un pacto récord para un relevista, por $102 millones y cinco temporadas, antes de 2023.

Pero luego de la campaña pasada, el derecho ejerció una cláusula de salida del contrato que podía ejercer después de tres temporadas.

Al principio expresó su deseo de probar el mercado de la agencia libre, pero con interés de regresar a Nueva York, pero terminó siendo convencido por los Dodgers... y su compatriota Hernández.

Hernández, quien no está activo pues está rehabilitándose de una operación en el codo que se realizó en noviembre tras ganar su segunda Serie Mundial consecutiva, también se convirtió en agente libre en el periodo muerto pero acaba de firmar por $4.5 millones.

“No tan solo por ser puertorriqueño”, continuó para explicar por qué está contento con la contratación de Díaz en su equipo.

“En mi opinión, es el mejor cerrador en las Grandes Ligas, y nosotros venimos de ganar dos Series Mundiales corridas. La meta es ganar una tercera. Obviamente cuando tú llevas dos Series Mundiales seguidas, y añades al mejor cerrador de la liga, eso mejora tus chances como equipo. A mí me gusta ganar y Edwin nos ayudará mucho a ganar”.

PUBLICIDAD

Desde que salvó 57 juegos en 2018 con los Mariners de Seattle, el naguabeño ha sido de los principales taponeros en todas las Mayores, y el mejor en al menos tres ocasiones ganando el premio de Relevista del Año en la Liga Americana en 2018, y en la Liga Nacional dos veces en 2022 y 2025.

Al preguntársele si sabía que Díaz terminaría firmando con los Dodgers, Hernández describió cuál fue su rol en todo el proceso.

“Yo estuve trabajando en los dos planos de eso. Estuve hablando con la oficina (gerencia de los Dodgers), diciéndoles que Sugar no estaba usándolos a ellos como ficha para que los Mets le pagaran más. Que el interés de él era real”, dijo.

“Ahí también le dije a Sugar que cualquier duda que él tuviera, que podía contar conmigo, que su esposa podía contar con mi esposa para lo que fuera, para cualquier pregunta de cómo funciona la familia allá. (Estuve) trabajando los dos lados para hacerlo posible”.

Con una constelación de estrellas en el roster de los Dodgers, comandada por el superjugador japonés Shohei Ohtani y que incluye a otras grandes figuras como Mookie Betts y Freddie Freeman, ahora Díaz tendrá su primera oportunidad real de colocarse en posición de llegar a una Serie Mundial.