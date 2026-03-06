Cuba deja la crisis en casa y se concentra en el Clásico Mundial

Los integrantes de la novena de Cuba, que están en Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, están muy conscientes de la crisis que vive su país.

No es momento para resaltar el tema, mucho menos lamentarse.

Este país caribeño atraviesa por un fuerte aumento de sanciones por parte del gobierno del presidente Donald Trump.

Los envíos de petróleo provenientes de Venezuela fueron interrumpidos tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

Como si fuera poco, el servicio de energía eléctrica está en un estado crítico y hay escasez de productos básicos, además de un alza en los precios.

Para la novena cubana, que está por primera vez en el Estadio Hiram Bithorn desde el Clásico inaugural de 2006, su pensamiento está solamente en bolas y strikes.

“Eso no es un secreto para nadie lo que está pasando en Cuba”, respondió Germán Mesa, exjugador y dirigente del seleccionado cubano, a El Nuevo Día.

“Ahora, nosotros estamos ubicados aquí en lo que nos toca. La familia de nosotros está consciente de donde estamos y es lo que te puedo decir al respecto” agregó el mentor de La Habana.

Cuba abrió su participación este viernes con una victoria 3-1 ante Panamá.

Con bandera en mano, un fanático alentó al equipo cubano durante el partido ante Panamá. (Ramon "Tonito" Zayas)

El veterano jardinero Alfredo Despaigne, que jugará en su quinto Clásico, hizo eco de las palabras de su estratega: los problemas se quedan en casa.

“Todo el mundo sabe ya lo que pasa en Cuba con el lío de la política y todo. Nosotros nos mantenemos en comunicación con la familia. Están conscientes de que estamos aquí haciendo nuestro trabajo. Uno se preocupa un poco, pero bueno, estamos concentrados en lo que es el béisbol ahora. Ya cuando terminemos en Clásico vamos para Cuba a tratar de resolver todos los problemas, lo que pueda ayudar a la familia”, declaró Despaigne con familiares en diferentes zonas del país.

“Mentalmente, se trabaja como profesional. Dejar las cosas aparte y concentrarnos en el béisbol. Después, nos enfocamos en la otra contienda que tenemos”, recalcó Despaigne.

En el terreno del Bithorn, jugadores abordados por El Nuevo Día fueron parcos a la hora de hablar de la precaria situación en el país.

Alexander Vargas, natural del municipio de Pedro Betancourt y jugador de liga menor con los Reds de Cincinnati, lucía unos ganchos con los colores de la bandera cubana, además del Capitolio Nacional.

“Hablo con mi mamá de vez en cuando. No ha tenido esos problemas. Hablo con ella mucho”, compartió Vargas, de 24 años.

El pelotero cubano Alexander Vargas exhibe sus zapatillas personalizadas. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Nosotros estamos pendientes a ganar los partidos y darle alegría. Lo mío es jugar pelota. Salí hace tiempo de allá. Me cuentan lo normal, lo que todo el mundo ve”, añadió Vargas.

En la escuadra hay dos peloteros activos en la liga nacional: el guardabosques Leonel Moas Jr., de los Toros de Camaguey; y el receptor Andrys Pérez, de los Cocodrilos de Matanzas.

Ambos expresaron, sin mucho detalle, que las cosas está en orden en sus respectivos hogares.

Alexei Ramírez, de 44 años, es el pelotero de mayor edad en el conjunto, viendo acción en el Clásico Mundial inaugural en 2006. Jugó ocho temporadas con los White Sox de Chicago, ganándose una aparición en el Juego de Estrellas.

En Pinar del Río, tiene a su hermana y una sobrina. Se comunica con ellas todo los días.

“Están como siempre, luchando. Creo que ya todo el mundo sabe lo que está pasando en la isla. No es que nadie lo sepa. Yo juego relajado. El béisbol es mi vida”, dijo Ramírez.

Cuba, subcampeón del Clásico en 2006, regresó a las semifinales en la edición pasada 2023 en Miami.

Para su retorno a Puerto Rico, territorio estadounidense, ocho integrantes de la delegación no recibieron la aprobación de sus visados. Ninguno era jugador.

Antes de pisar la Isla del Encanto, los cubanos jugaron un par de partidos de exhibición en Arizona.