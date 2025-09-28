Opinión
28 de septiembre de 2025
75°nubes rotas
Béisbol
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Kike Hernández en modo playoffs: pega doble de dos carreras para la ventaja de los Dodgers en la novena en Seattle

El pelotero boricua venía de pegar un cuadrangular en el pasado partido contra los Mariners

28 de septiembre de 2025 - 1:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kike Hernández durante una jugada en tercera base.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Seattle - El puertorriqueño Enrique "Kike" Hernández conectó un doblete de dos carreras para la ventaja en la novena entrada y los Dodgers de Los Ángeles poncharon a 15 bateadores de Seattle en una victoria de 5-3 sobre los Mariners el sábado por la noche.

RELACIONADAS

Hernández venía de pegar un jonrón de dos carreras en el triunfo,3 -2, del viernes.

El cerrador de los Mariners, Andrés Muñoz, dio bases por bolas a Michael Conforto y Alex Call para abrir la novena. Ambos corredores avanzaron con un roletazo de Miguel Rojas a primera anotada cuando Hernández envió un lanzamiento rompiente de Muñoz por la línea del jardín izquierdo.

Edgardo Henríquez lanzó la novena para su primer salvamento de la temporada. Los Dodgers poncharon a los últimos nueve bateadores de los Marineros en orden.

Muñoz (3-3) cargó con la derrota y Alex Vesia (4-2) se llevó la victoria tras una octava entrada sin permitir carreras para Los Ángeles. Los Dodgers han ganado cinco entradas consecutivas.

El receptor de los Dodgers, Dalton Rushing, rompió un empate sin anotaciones con un jonrón de dos carreras en la quinta entrada ante el abridor de Seattle, Logan Gilbert, pero Jorge Polanco puso adelante a los Marineros con un jonrón de tres carreras en la siguiente entrada ante Andrew Heaney.

Los Dodgers empataron nuevamente en el séptimo cuando Michael Conforto anotó desde tercera con un lanzamiento descontrolado del relevista Logan Evans.

Conforto abrió la entrada con un sencillo, avanzó a tercera con un hit de Hernández y luego anotó cuando la pelota pasó volando por encima del receptor de los Marineros, Harry Ford, hacia el backstop.

Kike Hernández Dodgers de Los Ángeles Grandes Ligas MLB
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
Deportes
