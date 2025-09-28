Kike Hernández en modo playoffs: pega doble de dos carreras para la ventaja de los Dodgers en la novena en Seattle

Seattle - El puertorriqueño Enrique “Kike” Hernández conectó un doblete de dos carreras para la ventaja en la novena entrada y los Dodgers de Los Ángeles poncharon a 15 bateadores de Seattle en una victoria de 5-3 sobre los Mariners el sábado por la noche.

Hernández venía de pegar un jonrón de dos carreras en el triunfo,3 -2, del viernes.

El cerrador de los Mariners, Andrés Muñoz, dio bases por bolas a Michael Conforto y Alex Call para abrir la novena. Ambos corredores avanzaron con un roletazo de Miguel Rojas a primera anotada cuando Hernández envió un lanzamiento rompiente de Muñoz por la línea del jardín izquierdo.

Edgardo Henríquez lanzó la novena para su primer salvamento de la temporada. Los Dodgers poncharon a los últimos nueve bateadores de los Marineros en orden.

Muñoz (3-3) cargó con la derrota y Alex Vesia (4-2) se llevó la victoria tras una octava entrada sin permitir carreras para Los Ángeles. Los Dodgers han ganado cinco entradas consecutivas.

El receptor de los Dodgers, Dalton Rushing, rompió un empate sin anotaciones con un jonrón de dos carreras en la quinta entrada ante el abridor de Seattle, Logan Gilbert, pero Jorge Polanco puso adelante a los Marineros con un jonrón de tres carreras en la siguiente entrada ante Andrew Heaney.

Los Dodgers empataron nuevamente en el séptimo cuando Michael Conforto anotó desde tercera con un lanzamiento descontrolado del relevista Logan Evans.