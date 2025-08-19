Opinión
19 de agosto de 2025
89°bruma
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Kike Hernández y Fernando Cruz podrían regresar este mismo mes a las Mayores

El retorno del relevista estaría más cerca, según reveló el mánager de los Yankees Aaron Boone

19 de agosto de 2025 - 3:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kike Hernández, pelotero puertorriqueño de los Dodgers, comenzaría este semana su rehabilitación en Triple A. (Derrick Tuskan)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El utility Enrique "Kike" Hernández está en calendario para tener el 31 de agosto su noche de bobblehead en el Dodger Stadium y, para llegar a tiempo, jugará en el filial Triple A de para rehabilitarse de una lesión.

El boricua, quien sufrió de una inflamación en el codo izquierdo, no juega desde el 5 de julio, cuando fue colocado en la lista de lesionados.

Como parte de la recuperación, el versátil jugador fue enviado a las menores, en donde estaba supuesto a ver acción desde el lunes, informaron los Dodgers de Los Ángeles. Sin embargo, no jugó el lunes y no está en la alineación del partido de este martes.

Hernández ha jugado 71 partidos en la temporada 2025 y ha consumido 186 turnos, en los que ha conectado ocho jonrones, ha impulsado 22 carreras y ha anotado otras 23. Batea para .195.

Sobre el terreno, Hernández ha jugado tanto en los jardines como en el cuadro interior y ha sido utilizado de emergencia en cinco juegos como relevista. No obstante, ha sido en la inicial en donde ha participado la mayor cantidad de compromisos (25) para la novena angelina. Está en su duodécima temporada.

Cerca el retorno de Cruz

Por otro lado, el relevista de los Yankees de Nueva York, el doradeño Fernando Cruz lanzó el domingo en Triple A, a donde fue enviado para completar su rehabilitación.

Cruz sufre de tensión en el oblicuo izquierdo y no ha lanzado con los Yankees desde el 27 de junio.

Tiró en relevo el domingo y permitió dos carreras -ambas limpias- en una entrada. Permitió un cuadrangular y dio un ponche. Hizo 20 lanzamientos, 11 en la zona.

Fernando Cruz ha ponchado a 54 en 33 entradas esta temporada con los Yankees.
Fernando Cruz ha ponchado a 54 en 33 entradas esta temporada con los Yankees. (Phelan M. Ebenhack)

Los Yankees informaron que, de acuerdo al dirigente Aaron Boone, el derecho hará una aparición más este martes antes de regresar a las Grandes Ligas.

La aparición del domingo fue su segunda en su rehabilitación, siendo la primera el 14 de agosto. En esa permitió dos carreras en 0.1 entradas. Hizo 21 lanzamientos, 10 para strike.

Cruz ha lanzado en 32 juegos de la temporada con los Yankees. Ha completado 33 entradas con efectividad de 3.00. Además, ha abanicado a 54 bateadores y dado 14 bases por bolas.

Kike Hernández Fernando Cruz Yankees de Nueva York Dodgers de Los Ángeles
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
