MIAMI, Florida. – Mientras Kike Hernández se dirigía al plato en la parte baja del octavo episodio ante Israel el lunes, dentro del loanDepot park, en Miami, se palpitaba el sentimiento de que sucedería algo histórico.

A varios pies de distancia, en el dugout boricua, el abridor isabelino José De León observaba fijamente. Puerto Rico, con dos en base, estaba arriba en la pizarra 9-0. Con una carrera más, no tan solo se acababa el partido ante Israel por nocaut, sino que el ‘Team Rubio’ concretaría el primer juego perfecto en la historia del Clásico Mundial de Béisbol (WBC).

Los cánticos boricuas se unificaron en apoyo a Hernández: “Kike, Kike, Kike…”. Y entonces, el batazo llegó. Hernández conectó un sencillo al jardín izquierdo, trayendo al plato a Martín “Machete” Maldonado.

Historia.

En cinco ediciones del evento, solamente Shairon Martis, de Países Bajos, logró un no-hitter. Fue en 2006 en el Hiram Bithorn, de San Juan, en una victoria, también, por 10 carreras, a Panamá. Cabe destacar que el Elias Sports Bureau, ente que lleva las estadísticas de las Grandes Ligas, no oficializó el partido como un juego perfecto al no completarse los 27 outs. Para los boricuas, eso importó poco.

PUBLICIDAD

Diecisiete años después, todos los jugadores, encabezados por De León, se lanzaron sobre el terreno de juego para celebrar la inédita gesta. A lo lejos, el capitán del equipo, Francisco Lindor, dio un sprint hacia el isabelino, fundiéndose ambos en un caluroso abrazo.

La sonrisa de José De León opacaba incluso la de Lindor. Había completado el mejor juego de su carrera. “Es el momento número uno de mi vida”, aseguró luego en rueda de prensa. Pero toda esta alegría y noche histórica comenzó a gestarse desde la noche anterior, mientras Puerto Rico caía ante Venezuela.

Visita aquí nuestro sitio especial sobre el Clásico Mundial de Béisbol 2023

Cónclave en el hotel

Cuando el vigente campeón bate de la Liga Americana, Luis Arraez, anotó la séptima carrera para los venezolanos en la segunda entrada ante los boricuas el domingo, el nerviosismo era latente en los rostros en Miami, sede del Grupo D del WBC.

El ‘Team Rubio’ se encaminaba a una aparatosa derrota ante el conjunto venezolano, que los dejaría tocados rumbo a sus próximos dos partidos en calendario. Pero como bien dice la frase; si te caes siete veces, levántate por octava vez. Y así fue.

Puerto Rico anotó cinco carreras en los siguientes cinco episodios –y otra en el octavo– amenazando por lapsos con darle la vuelta al encuentro. Uno que, si bien terminó en revés (9-6), dio paso a llegar motivados para sus próximas dos ‘finales’. La primera de ellas, ante Israel.

Todo prosiguió con un video de agradecimiento a la fanaticada boricua por parte de Lindor, acompañado de Eddie Rosario, Javier Báez y José Berríos, entre otros. El video publicó en las redes sociales de la Federación de Béisbol de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Luego, durante la mañana del lunes, el equipo tuvo una reunión en su hotel. El mánager Yadier Molina llevó la voz cantante y después, varios jugadores expresaron su sentir. Cerraron filas y el resultado se vio horas luego, cuando consumaron el primer juego perfecto en la historia del Clásico Mundial.

“Esto es una bendición de Dios”, expresó Molina. “Contento por De León, porque después de todo lo que ha atravesado en su carrera, merecía esto”, agregó.

Molina removió de la loma a De León al alcanzar su pitcheo número 65 en 5.2 episodios, máximo permitido para un abridor en primera ronda según el reglamento del WBC. El isabelino retiró a los primeros 17 bateadores que enfrentó, abanicando eventualmente a 10 sin hit ni carreras.

El plan de pitcheo ante Israel iba viendo en popa, tal y como visualizaron desde el cuerpo técnico Molina y Ricky Bones. El turno ahora era para el relevista Yacksel Ríos, quien terminaría la entrada. Ponchó a Noah Mendlinger para culminar el inning.

“El plan de juego era tratar de mantener a De León lo más profundo en el juego y entonces terminar la respectiva entrada con Yacksel”, explicó Bones a El Nuevo Día. “Pero a base de cómo iba la pizarra (9-0), Sugar Díaz necesitaba lanzar”, añadió.

Díaz, que se dirigió a la loma al ritmo de las trompetas de Blasterjaxx & Timmy Trumpet, retiró a Joc Pederson, Zack Gelof y Matt Mervis.

Luego, Duane Underwood Jr. lo sustituyó en el octavo inning, retirando a los siguientes tres de forma consecutiva.

PUBLICIDAD

Puerto Rico, entonces, fue al bate. Maldonado se embasó y Edwin Díaz, también. Fue entonces cuando Hernández dio el batazo para certificar el nocaut.

“Estas cosas no se planifican. Uno se prepara para ganar. Los muchachos ejecutaron el plan de juego. Minimizaron los conteos. De León tuvo comando de sus cuatro pitcheos: su recta, cutter, slider y cambio. Eso fue la clave. Más que un logro personal para mí, es un logro para Puerto Rico como equipo y el país”, destacó Bones.

/

De León se llevó un grato recuerdo

Tanto Machete, como Ríos, Díaz y Underwood, le firmaron la bola a De León, que se la llevó como recuerdo.

“Es un sueño hecho realidad. Yo estaba programado para salir hoy (lunes) porque no había tirado. Solo contra Boston (en el fogueo), así que ya iba para cinco días. Me sentí súper bien al lanzar. Todos estamos contentos y celebrando algo especial”, manifestó por su parte Sugar Díaz.

“Tener un momento como este, luego de todos los obstáculos que he pasado en mi carrera como le dije a los muchachos en el clubhouse… Frente a la gente de Puerto Rico y mi familia en las gradas, y usando la ‘jersey’ de Puerto Rico, lo hace 100 veces más especial. Todavía no me lo creo. Estoy viviendo un sueño”, señaló De León, gran protagonista de la noche.

Lo del lunes, además, fue el tercer juego sin hits en la carrera de Maldonado quien, también, capturó dos entradas inmaculadas con los Astros de Houston en 2022.

“La preparación es la clave del éxito. Cuando hacemos las reuniones por la mañana, ellos (los lanzadores) saben la manera en que les hablo. Lo preparado que estoy. Es cuestión de ejecutar pitcheos. Ejecutamos el plan como equipo”, dijo Maldonado.

PUBLICIDAD

“Este es mi tercer no-hitter. Primer juego perfecto… ¿Y qué mejor para Puerto Rico?”, apuntó el cátcher naguabeño.

Puerto Rico se jugará su pase a la siguiente ronda el miércoles ante República Dominicana.

“De León tenía una misión. Lo que siempre ha estado buscando es salud. Se dio cuenta que lo que se planificó desde octubre, pagó dividendos”, sentenció Víctor ‘Tavo’ Ramos, encargado de analítica del ‘Team Rubio’.