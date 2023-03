Miami, Florida.- El excampeón mundial de boxeo Félix “Tito” Trinidad sorprendió hoy, martes, al “Team Rubio” de Puerto Rico durante un almuerzo en el restaurante Mofongo, en la famosa Calle 8, previo al importante partido del miércoles contra República Dominicana, que definirá la clasificación a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol.

Vistiendo la camiseta del equipo, el orgullo de Cupey Alto y miembro del Salón de la Fama de Boxeo Internacional no llegó con las manos vacías.

Trinidad repartió a los peloteros el famoso caldo de gallina, hecho por su madre Irma Doris, el cual él tomaba religiosamente previo a sus peleas durante su ilustre carrera.

“El caldo de doña Irma ya está listo. Ese caldito me ponía listo. En la condición que llegaba a las peleas era porque entrenaba bien duro junto a mi padre (don Félix) y mi equipo de trabajo. Pero el caldito era un extra para dar el nocaut. Es el extra que va a tener el “Team Rubio” para dar el nocaut a Dominicana”, expresó Trinidad previo al encuentro con los jugadores.

Tras hacer historia el martes con un juego sin hits en la victoria vía nocaut 10-0 en ocho entradas sobre Israel, la selección boricua tomó hoy el día libre para compartir con sus familiares. El restaurante puertorriqueño cargó con los gastos de la invitación. El dirigente Yadier Molina optó por permanecer en el hotel delineando el plan de trabajo para el choque del miércoles.

Durante el compartir privado, los peloteros disfrutaron de música, comida típica y la visita de otras personalidades.

Trinidad, quien tuvo una brilllante carrera desde 1990 a 2008 con marca de 39-3 y 35 nocauts para ser monarca en tres categorías, lograba paralizar al país en cada una de sus peleas.

Javier Báez uno de los integrantes de la novena boricua. (Carlos Giusti/Staff)

Es algo muy parecido a lo que ha logrado las representaciones de Puerto Rico en las últimas ediciones de este torneo al sumar dos subcampeonatos corridos. Y la fiebre se ha extendido a esta primera ronda en Miami.

“El legado que pude hacer en el boxeo le doy gracias a Dios, primeramente, y a todos los puertorriqueños, mi gente. El “Team Rubio” tiene a muchos boricuas detrás de ellos. Nosotros apoyamos a los nuestros. A nivel mundial, siempre me apoyaban. Y yo, Tito Trinidad, está con “Los Nuestros”, con el “Team Rubio””, compartió Trinidad.

Además del “caldo de doña Irma”, Trinidad recibía bofetadas de su padre y entrenador entre asalto y asalto para alentarlo y acabar los combates.

“Grabé un vídeo a ellos diciéndoles que cuando yo me caía en mis peleas, me tumbaban y caía a lona, yo me paraba y mi papá en la esquina (dándose en la mejilla) me daba bofetaditas para que yo despertara. Me preguntaba si estaba bien y yo decía que estaba bien. Vamos a pelear ahora. Eso le digo al “Team Rubio”. Que no importa el equipo que sea, vamos a darle duro porque Puerto Rico lo sabe hacer. Voy al equipo y pago doble”, apuntó.

Y los jugadores agradecieron el gesto de Trinidad.

“Tito es nuestro ídolo. Veía sus peleas cuando pequeño junto a mi papá. Que en nuestro día libre y de descanso saque de su tiempo para estar aquí con nosotros es una motivación extra, realmente. Nos lleva a un punto fijo que es ganar. Siempre ganó y lo llevó por la isla. Ahora, estamos aquí con el “Team Rubio””, declaró el lanzador bayamonés, José Berríos.