La profundidad en el pitcheo será clave para superar el Carnaval de Campeones en el Béisbol Doble A

“Nosotros no vamos a tener problemas porque contamos con tres iniciadores. Tenemos para viernes, sábado y domingo. Quien no los tenga, se tiene que administrar en el primer fin de semana de dos juegos para no llegar herido al domingo del segundo fin de semana. Los equipos que no tengan ese privilegio, de tener tres abridores, la van a pasar un poco difícil”, dijo el capitán de los Mulos, Jan Ortiz.