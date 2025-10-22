Opinión
22 de octubre de 2025
79°lluvia ligera
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Las Pollitas de Isabela avanzan a las semifinales del BSNF por primera vez desde 1996

En Moca, las Explosivas eliminaron a las Ganaderas de Hatillo en un partido decisivo

22 de octubre de 2025 - 12:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Anisha George, de las Pollitas, celebra un tiro contra las Criollas. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las Pollitas de Isabela y las Explosivas de Moca completaron este martes su clasificación a la ronda semifinal del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), tras imponerse en sus respectivos terceros y decisivos juegos de cuartos de final.



En el Coliseo José ‘Buga’ Abreu, las Pollitas escribieron una nueva página en su historia al regresar a semifinales por primera vez desde 1996, luego de derrotar 80-73 a las Criollas de Caguas.

Anisha George fue la figura grande del partido con 23 puntos y nueve rebotes, guiando a un conjunto isabelino que tuvo a Kaelynn Satterfield y Lasha Petree con 15 tantos cada una, Nina De León con 14 y Quionche Carter con 10.

Por Caguas, Katie Villarini anotó 23 unidades y Amanda Paschal agregó 16 en causa perdida.

Isabela fue campeón del BSNF en cuatro temporadas consecutivas (1993-1996).

En el Coliseo Dr. Juan A. Sánchez Acevedo, las Explosivas también aseguraron su boleto al ‘final four’ tras vencer 67-59 a las Ganaderas de Hatillo, cerrando su serie 2-1.

La refuerzo Samantha Fuehring brilló con un doble-doble de 25 puntos y 11 rebotes, mientras que Leigha Brown aportó 20 tantos y Hillary Martínez 11.

Por Hatillo, Mckenzie Forbes lideró con 14 unidades, Okako Adika y Essence Booker encestaron 13 por igual, y Sofía Roma sumó 12 puntos con 10 capturas.

Con el triunfo, Moca enfrentará a Isabela en la serie semifinal 2025 del BSNF, que comenzará este viernes en la ciudad mocana. Las semifinales se jugarán al mejor de cinco partidos.

La acción de los cuartos de final concluirá mañana miércoles, 22 de octubre (8:00 p.m.), cuando las Gigantes de Carolina y las Atenienses de Manatí se enfrenten en el coliseo Manuel ‘Petaca’ Iguina. El vencedor completará el cuadro semifinalista y se medirá desde el sábado a las Cangrejeras de Santurce, campeonas defensoras.


ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
