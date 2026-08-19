Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana condena expresiones de Eliezer Molina

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) emitió un comunicado de prensa en el que cita a su presidente Vitelio Mejía Ortiz, condenando las expresiones del senador puertorriqueño Eliezer Molina, por comentarios publicados el lunes en su cuenta personal de Facebook criticando al equipo dominicano que participó en la Serie del Caribe Kids.

El evento se celebró en Nayarit, México, donde los anfitriones se alzaron con la victoria 9-8 en el juego de campeonato, viniendo de atrás sobre República Dominicana, con dos cuadrangulares y tres carreras anotadas.

En el comunicado Mejía Ortiz criticó las “expresiones de doble sentido realizadas públicamente por el senador puertorriqueño”.

“Mejía Ortiz consideró especialmente preocupante que este tipo de expresiones hayan sido dirigidas en el conexto de una competencia en la que los protagonistas son niños y adolescentes, quienes participan en el torneo como parte de un proceso deportivo y formativo”, lee parte del comunicado.

“Estos jóvenes merecen respeto. Son niños que estan viviendo una experiencia deportiva, representando a sus familias y a sus países. Una derrota jamás puede ser utilizada cmo motivo para ridiculizar o humillar a menores de edad”, dijo textualmente el líder deportivo.

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En redes sociales no se hicieron esperar las críticas al senador Molina.

“El hecho de que un adulto y arriba de todo, senador de un país, se burle de unos jovencitos de 12 años por perder un juego de béisbol, dice todo lo que hay que saber sobre ese individuo. Correcta la reacción de Lidom y su presidente al respecto de las expresiones de Eliezer Molina”, escribió Juan Arturo Recio, de ESPN Deportes, en la red social X.

El escrito de Molina en cuestión, publicado el lunes, acompaña un vídeo del desenlace del partido, cuando los mexicanos estaban perdiendo 8-6. Acto seguido, un bateador de los locales dispara un cuadrangular de dos carreras para empatar la pizarra, y un turno luego, otro mexicano también desaparece la pelota para el 9-8 que dejó tendidos en el terreno a los dominicanos.

“RD con gran equipo, pero le faltó defensa y humildad”, lee la primera línea del escrito de Molina, seguido por otras expresiones que fueron las calificadas como doble sentido por Lidom y su presidente.

“Estos jóvenes merecen todo el respeto del mundo y su gente hoy recibió la lección de su vida, los hicieron carnita”, cierra Molina su comentario.

La publicación ha generado 855 comentarios hasta el momento, con reacciones mixtas. Una gran parte apoya las expresiones del senador, sacando a relucir que los dominicanos estuvieron burlándose de sus rivales. Algunos aclaran que fueron los adultos, al parecer personal de apoyo del equipo o fanáticos.

Otros criticaron al senador, llamándole la atención porque en su escrito se está refiriendo a menores de edad.