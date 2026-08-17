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Abner González hospitalizado tras sufrir fracturas de costillas y un neumotórax

El ciclista puertorriqueño tuvo que abandonar la última etapa de la Volta a Portugal y permanece bajo observación médica

17 de agosto de 2026 - 3:58 PM

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Abner González firmó con el equipo portugués Feirense – Beeceler en abril de 2026. (Instagram / Feirense – Beeceler)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

El ciclista puertorriqueño Abner González fue hospitalizado después de sufrir una caída el domingo durante la décima y última etapa de la “Volta a Portugal em Bicicleta”, disputada entre Maia y Porto.

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El accidente le provocó fracturas de costillas y un neumotórax, según informó su equipo, el Feirense-Beeceler. La formación portuguesa indicó que González se encontraba relativamente bien y bajo observación médica.

El portal MedLinePlus explica que un neumotórax ocurre cuando se acumula aire en el espacio entre el pulmón y la pared torácica. Ese aire presiona el pulmón e impide que se expanda normalmente, por lo que puede colapsar de manera parcial o total.

En el caso de una caída como la de González, el golpe en el pecho o una costilla fracturada pueden lesionar el pulmón y permitir que el aire escape. Los síntomas más frecuentes son dolor en el pecho y dificultad para respirar.

La caída obligó al campeón nacional de ruta a abandonar la carrera, cuando afrontaba la última jornada en la undécima posición de la clasificación general, a 12 minutos y 46 segundos del entonces líder y eventual campeón, el francés Alexis Guérin, del Anicolor / Campicarn Cycling Team.

El Feirense-Beeceler publicó el lunes una breve actualización en la que señaló que González “continúa con su recuperación”, pero no ofreció detalles adicionales sobre su condición o el tratamiento médico que recibe.

El mocano viene de representar a Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en la prueba de contrarreloj, donde quedó séptimo. En abril de este año firmó con el club portugués después de quedarse sin equipo, tras la decisión del Illes Balears Arabay de no competir en 2026 como conjunto UCI Continental.

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Abner GonzálezCiclismo
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Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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