Abner González hospitalizado tras sufrir fracturas de costillas y un neumotórax

El ciclista puertorriqueño Abner González fue hospitalizado después de sufrir una caída el domingo durante la décima y última etapa de la “Volta a Portugal em Bicicleta”, disputada entre Maia y Porto.

El accidente le provocó fracturas de costillas y un neumotórax, según informó su equipo, el Feirense-Beeceler. La formación portuguesa indicó que González se encontraba relativamente bien y bajo observación médica.

El portal MedLinePlus explica que un neumotórax ocurre cuando se acumula aire en el espacio entre el pulmón y la pared torácica. Ese aire presiona el pulmón e impide que se expanda normalmente, por lo que puede colapsar de manera parcial o total.

En el caso de una caída como la de González, el golpe en el pecho o una costilla fracturada pueden lesionar el pulmón y permitir que el aire escape. Los síntomas más frecuentes son dolor en el pecho y dificultad para respirar.

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La caída obligó al campeón nacional de ruta a abandonar la carrera, cuando afrontaba la última jornada en la undécima posición de la clasificación general, a 12 minutos y 46 segundos del entonces líder y eventual campeón, el francés Alexis Guérin, del Anicolor / Campicarn Cycling Team.

El Feirense-Beeceler publicó el lunes una breve actualización en la que señaló que González “continúa con su recuperación”, pero no ofreció detalles adicionales sobre su condición o el tratamiento médico que recibe.