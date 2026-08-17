A un año de los Panamericanos, Puerto Rico comienza a construir su delegación para Lima 2027

Puerto Rico ya comenzó a construir su delegación para los XX Juegos Panamericanos de Lima 2027 con 45 atletas clasificados en 16 deportes, incluidos dos equipos de conjunto, luego de los boletos obtenidos durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Para la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario Vélez, asegurar espacios con un año de anticipación representa una ventaja importante para los deportistas, que ahora podrán concentrar sus esfuerzos en la preparación rumbo a la cita continental.

“Eso nos ayuda grandemente. Que un atleta sepa desde ahora que, a un año del evento, está clasificado, lo pone en una posición privilegiada porque no tiene que estar fajándose tanto por clasificar, sino fajándose mucho por entrenar y estar en condición para el evento grande”, expresó Rosario Vélez luego de anunciar que el Copur repartió $341,000 en incentivos económicos, provenientes de fondos privados, entre los atletas boricuas que ganaron medallas en Santo Domingo 2026.

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La líder olímpica recordó que Puerto Rico vivió una situación similar en el ciclo anterior, cuando varios atletas aseguraron con anticipación su participación en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

“En la edición pasada también tuvimos múltiples atletas que clasificaron a los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile y fue algo positivo para ellos estar clasificados con tanta anticipación”, sostuvo.

1 / 32 | La Borinqueña se pegó en Santo Domingo 2026: un repaso en imágenes a las 34 medallas de oro de Puerto Rico. Premiación del quinteto boricua masculino que ganó el oro mientras sonaba el Himno Nacional de Puerto Rico. - Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media 1 / 32 La Borinqueña se pegó en Santo Domingo 2026: un repaso en imágenes a las 34 medallas de oro de Puerto Rico Premiación del quinteto boricua masculino que ganó el oro mientras sonaba el Himno Nacional de Puerto Rico. Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media Compartir

Algunos deportes otorgaron plazas para Lima 2027 mediante los resultados obtenidos en Santo Domingo 2026, lo que permitió que parte de la delegación puertorriqueña saliera de la justa regional con su boleto panamericano asegurado.

Los Juegos Panamericanos Lima 2027 serán del 23 de julio al 8 de agosto.

Comienza la evaluación

Concluidos los Centroamericanos, el Copur iniciará ahora un proceso de análisis junto con el Departamento de Alto Rendimiento y las federaciones deportivas para identificar los aciertos y las áreas que requieren atención de cara al próximo compromiso del ciclo olímpico.

Rosario Vélez anticipó que Puerto Rico mantendrá sus criterios de certificación para los Panamericanos, aunque reconoció que cada nueva competencia obliga a elevar las expectativas.

¡La meta era 100… y terminaron con 124 medallas! La presidenta del Copur, Sara Rosario, y Fernando Olivero resaltan el desempeño de una delegación joven que superó las proyecciones iniciales.

“Siempre se eleva la vara. Mantenemos los mismos criterios de certificación. Ya de eso nos sentaremos más adelante, en estas próximas semanas, con el Departamento de Alto Rendimiento”, indicó.

“Con cada federación comenzamos también ahora un análisis de en qué fuimos efectivos, en qué no fuimos efectivos y qué debemos mejorar”, agregó.

La presidenta del Copur también pretende incorporar a los atletas a ese proceso de evaluación mediante reuniones en grupos pequeños para conocer directamente sus experiencias durante Santo Domingo 2026.

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“Quiero también hacer más adelante una reunión con algunos atletas, ir por grupos pequeños, para recibir el ‘feedback’ de ellos. Para nosotros es importante que, si queremos seguir subiendo la vara, también podamos escucharlos”, manifestó.

Entre las áreas que entiende que deben atenderse mencionó la comunicación entre las federaciones y sus deportistas, además de aspectos relacionados con la operación de la delegación y los servicios médicos.

“Hay que mejorar mucho la comunicación entre las federaciones y los atletas, que en muchas ocasiones no es la que ellos quieren y la que ellos desean. Yo creo que todavía hay ese espacio para mejorar”, reconoció.

Sara Rosario, presidenta del COPUR, trabaja en la planificación de la delegación puertorriqueña que competirá en Lima 2027. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

Rosario Vélez señaló que el tiempo que resta hasta Lima 2027 permitirá implementar los ajustes que surjan de esa evaluación.

El reclamo de Alysbeth Félix

Una de las situaciones que el Copur tendrá que atender en el camino hacia Lima es la de la múltiple medallista Alysbeth Félix, quien conquistó dos medallas de oro en Santo Domingo 2026 y aseguró su clasificación panamericana tanto en el heptatlón como en el salto de longitud.

Félix advirtió durante los Juegos Centroamericanos que necesitará mayor respaldo para continuar preparándose en ambas pruebas.

La atleta explicó que su esposo asumió gran parte de los gastos relacionados con su preparación para Santo Domingo y planteó que, de no conseguir recursos adicionales, podría concentrarse únicamente en el salto de longitud para Lima 2027.

Alysbeth Félix, quien conquistó dos medallas de oro en Santo Domingo 2026, aseguró que necesitará mayor respaldo para continuar preparándose en ambas pruebas. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

Rosario Vélez reconoció la necesidad de buscar alternativas que permitan a Félix y a otros atletas de alto rendimiento dedicarse plenamente a su preparación.

“Alysbeth, dentro de todo, es una atleta privilegiada. Recibe una compensación económica del Comité Olímpico, tiene licencia deportiva en su trabajo y su trabajo también le da un espacio, pero de igual manera la puedo entender”, expresó.

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“Puedo entender a muchos como ella, que tienen medalla de oro, que saben que tienen el tiempo, la destreza, la calidad y el talento para seguir mejorando día a día. Son cosas que nos tenemos que sentar y mirar: cómo realmente podemos subvencionar a estos atletas a tiempo completo”, añadió.

Para Rosario Vélez, el alto rendimiento exige cada vez más que los deportistas puedan dedicarse exclusivamente a entrenar.

“Si queremos que nuestros atletas sigan en esa ruta ganadora, tenemos que volver a pensar que los necesitamos a tiempo completo. No es a tiempo parcial, no es con la carga de trabajo, a las 5:00 de la tarde terminar de trabajar para irse a entrenar. Realmente eso no debe ser”, sostuvo.

El director ejecutivo del Departamento de Alto Rendimiento (DAR), Fernando Olivero Lora, y la presidenta del COPUR, Sara Rosario, hablan con GFR Media. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

La presidenta del Copur considera que atender esa realidad no puede recaer exclusivamente sobre el organismo olímpico y planteó la necesidad de integrar al gobierno y a la empresa privada en la búsqueda de alternativas.

“Tenemos que mirarlo como un esfuerzo que tenemos que hacer todos como país. El Comité Olímpico como institución, la gente de gobierno también; tenemos que sentarnos con ellos y mirar oportunidades”, señaló.

“Esto es una de las inversiones más positivas que puede tener cualquier gobierno para el futuro de nuestros niños y de nuestros jóvenes. La empresa privada también tiene mucho que aportar. Hay muchas empresas privadas pequeñas que muy bien pudieran adoptar a algunos de nuestros atletas”, añadió.

Rosario Vélez adelantó que el Copur estudiará opciones a mediano y largo plazo para fortalecer el respaldo a los deportistas, un apoyo que, recalcó, trasciende el aspecto económico.

“No solo es la parte económica, es la parte de sentir que tienes un mentor, que no estás solo en el camino, que tienes alguien que te respalda, alguien que tiene una buena comunicación contigo”, expresó.