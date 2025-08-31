Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
31 de agosto de 2025
81°ligeramente nublado
DeportesBéisbol
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Lindor sigue caliente con el madero al pegar jonrón pero los Mets no completan remontada contra Miami

Juan Soto la sacó dos veces pero los Marlis sobrevivieron tras perder una ventaja de seis carreras

31 de agosto de 2025 - 9:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Francisco Lindor (12) choca manos con Juan Soto después de pegar un jonrón solitario en la primera entrada. (Noah K. Murray)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Connor Norby tuvo tres carreras impulsadas en las últimas tres entradas y los Marlins de Miami vencieron el sábado 11-8 a los Mets de Nueva York Mets después de desperdiciar una ventaja de seis carreras.

RELACIONADAS

El dominicano Juan Soto conectó dos jonrones para los Mets, que quedaron atrás 8-2 en la tercera entrada cuando el zurdo All-Star David Peterson permitió un récord personal de ocho carreras en dos entradas y algo más.

El boricua Francisco Lindor (26) conectó un jonrón inicial para los Mets, que comenzaron el día con una ventaja de cinco juegos sobre Cincinnati por el último comodín de la Liga Nacional. Nueva York estaba cinco juegos detrás de Filadelfia en la cima de la División Este del Viejo Circuito.

Calvin Faucher (4-4) consiguió cuatro outs para la victoria. Tyler Phillips consiguió su tercer salvamento.

El dominicano Heriberto Hernández tuvo un doble impulsor en una primera entrada de cinco carreras contra Peterson. Eric Wagaman y Joey Wiemer cada uno proporcionó un doble de dos carreras.

El abridor de los Marlins, Edward Cabrera, permitió seis carreras (cinco limpias) en cuatro entradas.

Por los Marlins, los dominicanos Otto Lopez de 5-1 con una anotada y Agustín Ramírez de 5-2 con dos anotadas.

Tags
Mets de Nueva YorkFrancisco LindorMLBGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 30 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: