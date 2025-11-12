Opinión
12 de noviembre de 2025
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Lista, aunque bajo observación, la novena de Puerto Rico para el juego en Nueva York

La novena viajaría el viernes para jugar ante Dominicana en el Estadio City Field

12 de noviembre de 2025 - 9:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Pulpo. Emmanuel Rivera, de los Indios, representará al equipo de Puerto Rico en Nueva York, en el duelo ante República Dominicana. (Suministrada / LBPRC)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Con 11 brazos, incluido Jorge López, y jugadores de posición como Eddie Rosario, Emmanuel Rivera, Martín ‘Machete’ Maldonado, Vimael Machín, quedó conformado el equipo de Puerto Rico para el Showdown ante República Dominicana en el Citi Field, estadio de os Mets de Nueva York.

El juego se celebrará el sábado.

El equipo de Puerto Rico viajará el viernes a la Gran Manzana pendiente a las cancelaciones de vuelos por el cierre del gobierno federal, alertó el presidente de la Asociación de Peloteros de Puerto Rico, Yamil Benítez.

La lista de nombres tiene omisiones de peloteros que Benítez evitó mencionar y que excusó porque no recibieron el permiso para jugar de parte de sus organizaciones de Grandes Ligas.

Pero quedó satisfecho con la composición que le da al dirigente Wilfredo ‘Coco’ Cordero y a los dirigentes honorarios Carlos Beltrán y Carlos Delgado.

“Estoy satisfecho. El roster era de 25 peloteros y pudimos añadir uno más. Estoy satisfecho con los que están”, dijo Benítez, quien reveló que el espacio 26 del roster fue usado para añadir un lanzador.

“Estamos listos. Por su puesto: todavía quedan tres juegos más en calendario (de la Liga) antes de partir. Seguiremos observando a los jugadores en esos tres juegos. Estamos listos para defender los colores de Puerto Rico, de la Liga”, agregó Benítez.

El cuerpo de lanzadores, que va en su mayoría con límite de 25 lanzamientos, incluye a José de León, Luis Leroy Cruz, Ricardo Vélez, Osvaldo Berríos, José Espada, Yacksel Ríos, Jonathan Bermúdez, Adalberto Flores, Luis Quiñones y Andrew Marrero.

“Hay 11 lanzadores. Siempre utilizamos el límite de 25 lanzamientos, algunos tienen la autorización de ir un poco más. Verdaderamente, si todo sale como planificado, no vamos a tener que usar un lanzador por más de una entrada”, dijo Benítez.

El coach de lanzadores de Puerto Rico será José ‘Cheo’ Rosado.

El llamado Showdown se jugará a nueve entradas. Un empate en esa cantidad de entradas se define por un derby de jonrones entre dos bateadores de cada equipo.

Entre otros jugadores de posición están los jardineros Johneshwy Fargas, Danny Ortiz, así como los jugadores de cuadro Yariel González, Isan Díaz y Jack López, entre otros.

República Dominicana también reveló su roster para enfrentar a Puerto Rico y éste incluye a jugadores veteranos como Emilio Bonifacio, Robinson Canó y Junior Lake.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
